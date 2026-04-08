Buscan perfiles con formación circense para integrar el equipo docente de la Escuela Municipal de Circo

La convocatoria está destinada a profesionales con experiencia en teatro y clown para desempeñarse con infancias de 5 a 7 años y con personas mayores de 16 años en la Escuela Municipal de Circo. La recepción de proyectos será hasta el lunes 13 de abril.

La propuesta busca incorporar perfiles que puedan desarrollar un trabajo pedagógico que articule las artes circenses con herramientas teatrales y expresivas, promoviendo procesos creativos acordes a cada grupo etario.

En el caso de las infancias, se trabajará con los grupos Semillero (5 años) y Germinador (6 y 7 años), priorizando un enfoque lúdico-creativo que vincule la expresión corporal con las prácticas circenses. Para el grupo de personas mayores de 16 años —en niveles inicial y avanzado— se requiere una propuesta que integre la práctica teatral, la expresión escénica y herramientas de clown.

Presentación de propuesta pedagógica

Las personas postulantes deberán presentar un proyecto pedagógico —no programa— organizado en dos cuatrimestres, con un enfoque progresivo. El recorrido deberá iniciar en la exploración de la expresión corporal y las rítmicas escénicas, avanzando hacia la construcción de personajes, incorporando herramientas de improvisación, composición y creación colectiva.

En el marco del formato de seminario, se espera que la propuesta favorezca la integración de las disciplinas de la escuela —acrobacia de piso y aérea, manipulación de objetos y malabares, y danza—, promoviendo un trabajo que potencie la presencia escénica. Además, deberá contemplar instancias de puesta en común orientadas a la construcción de una muestra anual.

Modalidad y horarios

Seminario mensual para personas mayores de 16 años: un sábado al mes de 9:30 a 12:30 horas, en las siguientes fechas: 9 de mayo, 13 de junio, 25 de julio, 15 de agosto, 12 de septiembre, 10 de octubre y 7 de noviembre.

Clases para infancias: lunes y miércoles de 15:50 a 18.

Plazos y envío de documentación

Recepción de proyectos: hasta el lunes 13 de abril.

Comunicación de resultados: 16 de abril.

La documentación deberá enviarse al correo escuelamunicipaldecircopna@gmail.com con copia a direcciondeformacioncultural.mp@gmail.com, con el asunto: "Convocatoria docente".

Documentación requerida

-Carta de presentación (hasta una carilla).

-Proyecto pedagógico.

-Curriculum vitae completo y comprobable.

-Foto de frente y dorso de DNI.

-Monotributo al día con actividad vinculada a la enseñanza artística.

-Constancia de inscripción ARCA actualizada.

-Constancia de CUIL actualizada.

-Residencia comprobable en la ciudad de Paraná (excluyente).

Requisitos del perfil

Se valorará especialmente la disposición para el trabajo colectivo y transversal en el desarrollo de las programaciones y propuestas pedagógicas de la escuela.

Además, se requiere:

-Experiencia comprobable en enseñanza de artes circenses y manejo de grupos.

-Herramientas pedagógicas para el trabajo con infancias y personas adultas.

-Experiencia en inclusión de personas con discapacidad y neurodivergencias.

-Conocimientos de Educación Sexual Integral (ESI).

-Formación en lenguajes corporales, musicales o escénicos vinculables a las técnicas circenses.

-Capacidad para articular y fusionar propuestas con otras disciplinas.

-Disponibilidad para ensayos, muestras grupales y reuniones institucionales periódicas.