Cinco empresas presentaron ofertas para transformar calle 25 de Mayo en Paraná

La Municipalidad de Paraná avanzó en el proceso licitatorio para la reconfiguración de la calle 25 de Mayo, donde se presentaron cinco empresas oferentes para ejecutar la obra.

“El proyecto forma parte del objetivo de la intendenta Rosario Romero de recomponer la ciudad, su arbolado y los espacios públicos con fondos 100% paranaenses. Consiste en la recuperación de veredas y la puesta en valor del espacio verde entre Monte Caseros e Yrigoyen”, señaló el secretario de Planificación e Infraestructura, Eduardo Loréfice.

Una vez adjudicada la obra, el plazo de ejecución será de cinco meses.

La intervención contempla la reparación integral de veredas en ambas aceras, la construcción de nuevas rampas y caminos accesibles, la recomposición de ductos de servicios y la recuperación del arbolado existente. Además, se ejecutarán dársenas para el transporte público y vehículos particulares, junto con la renovación de paradas de colectivos con nuevo mobiliario urbano y señalética.

Un corredor verde en el centro

El proyecto propone consolidar la calle 25 de Mayo como un corredor verde urbano, incorporando espacios verdes lineales en ambas aceras. La iniciativa permitirá contener el arbolado existente, sumar nuevas especies y mejorar las condiciones ambientales, contribuyendo a mitigar las altas temperaturas y optimizar el drenaje del agua de lluvia.

En ese marco, se prevé la generación de canteros, la renovación completa de los desagües pluviales y la incorporación de equipamiento urbano, como garitas nuevas, bancos, cestos de residuos y bicicleteros.