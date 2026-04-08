La Cámara de Diputados dio media sanción a la creación de la comisión investigadora de la deuda pública

Luego de duros cruces entre oficialismo y oposición que tuvieron lugar semanas atrás, la Cámara de Diputados dio media sanción este miércoles con acompañamiento del peronismo al proyecto del Poder Ejecutivo por el cual se crea una comisión investigadora de la deuda pública entrerriana.

La iniciativa aprobada apunta a transparentar la evolución del endeudamiento desde 1991 hasta la actualidad, mediante la elaboración de informes técnicos anuales.

Durante la primera etapa del debate en comisión, el bloque que preside la diputada provincial Laura Stratta (PJ) se negó a suscribir el dictamen correspondiente y emitió comunicados en los cuales cuestionó la iniciativa del gobierno de Rogelio Frigerio. Entre los argumentos de la bancada se mencionó que ya hay organismos de control para auditar la deuda.

Cabe recordar que el proyecto surgió como una respuesta política del gobierno a los cuestionamientos del peronismo acerca de la toma de deuda en dólares concretada semanas atrás. Desde el oficialismo, se insistió con la necesidad de obtener recursos para renegociar la deuda heredada de la gestión del justicialista Gustavo Bordet y se fue más allá al asegurar que no se conocía el destino de esos fondos.

La controversia dio lugar a que legisladores oficialistas apuntarán a dos integrantes de la bancada: la propia Stratta, que fue vicegobernadora de Bordet, y la exposa del ex mandatario, Mariel Ávila, que también es parte del bloque.

Más allá de esos cruces, en la sesión de este miércoles la totalidad de los legisladores del justicialismo (excepto Sergio Castrillón, que estuvo ausente) levantaron la mano para la media sanción, tanto en general como en particular.

Fue luego de que el proyecto volviera a comisión y finalmente se consensuara un dictamen conjunto que incorporó modificaciones respecto al proyecto original -algunas de ellas promovidas por el bloque de la primera minoría-, destacándose el cambio en su naturaleza jurídica.

La comisión investigadora, inicialmente planteada como un ente especial con un plazo de 12 meses, adquirió un carácter permanente. En ese orden, el organismo deberá elaborar informes anuales que reflejen la situación financiera al 10 de diciembre de cada año, garantizando un control sostenido en el tiempo.

El texto aprobado dispone que todos los informes sean publicados en el sitio web oficial del gobierno y que utilicen un lenguaje coloquial y recursos gráficos que faciliten la comprensión de los flujos financieros y la sostenibilidad de las cuentas públicas.

En cuanto a su integración, se establece que el cuerpo contará con dos senadores y dos diputados -asegurando representación de mayorías y minorías-, tres representantes del Poder Ejecutivo, un profesional de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) y un representante del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Entre Ríos.