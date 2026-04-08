Carta abierta a los diputados nacionales por Entre Ríos: la Ley de Glaciares no se toca

A los Diputados y Diputadas de Entre Ríos:

Andrés Laumann, Alicia Fregonese, Darío Schneider, Guillermo Michel, Marianela Marclay, Blanca Osuna, Gustavo Bordet, Francisco Morchio y Beltrán Benedit.

Les recordamos que son representantes del pueblo y que su deber es responder a su conciencia, ejerciendo la independencia republicana que exige el Poder Legislativo.

Hoy les exigimos que cumplan con sus deberes de funcionarios públicos: expresen públicamente el posicionamiento que tomarán en la votación y entreguen los argumentos científicos que sustentan su decisión.

Solo un gobierno ignorante y legisladores irresponsables pueden quitarle protección al ambiente periglacial en los Andes Secos. Permitir que cada provincia decida arbitrariamente qué glaciares y qué ambientes periglaciales deben “morir” para beneficiar a corporaciones mineras transnacionales es una ignominia sin precedentes.

La modificación de la Ley N° 26.639 es ilegal y provocará catástrofes locales, haciendo colapsar las economías regionales. Estas reformas abren reservas vulnerables de agua y estabilidad climática a la explotación corporativa sin imponer límites claros. El agua es prioridad: ningún glaciar es “inútil” y ninguna minera extranjera produce agua; por el contrario, la consume.

Ninguna mina de cobre vale más que siglos de convivencia entre los glaciares y las comunidades que dependen de ellos.

Desde el Colectivo de Trabajadores por la Ventana y la Marcha Plurinacional del Agua para los Pueblos, hacemos un llamado urgente a los representantes de nuestra provincia para exigir la plena vigencia de la Ley N° 26.639/10, garantizando la protección absoluta del ambiente glaciar y periglaciar.

Rechazamos cualquier modificación que beneficie el negocio extractivista. Les pedimos actuar en defensa del agua, entendida como un derecho humano básico, vital y un bien colectivo para las generaciones presentes y venideras.

Deben saber que son responsasables personales ante los fueros civiles y penales por el voto que emitan. Si esta ley se aprueba, la movilización popular se dirigirá hacia cada Ministerio y hacia cada legislador en particular, exigiendo políticas de protección ambiental que respeten los estándares científicos alcanzados por la ley vigente y el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA).