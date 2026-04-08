Mauricio Macri huele sangre en La Libertad Avanza y activa gira del PRO

El derrumbe de Javier Milei en las encuestas, la dispersión del voto blando de La Libertad Avanza y las múltiples denuncias por enriquecimiento ilícito que enfrena Manuel Adorni revitalizaron al PRO para celebrar el próximo martes una reunión de mesa directiva bonaerense donde no se descarta la presencia de Mauricio Macri. El ex presidente ya agendó además un par de viajes al interior del país donde se reunirá con gobernadores aliados para comenzar a delinear una estrategia electoral de cara a los comicios del 2027.

Macri huele sangre en las filas libertarias a partir de la intrincada interna en el triángulo de hierro, la errática y polémica gestión de Adorni en la jefatura de gabinete, el enfrentamiento de Milei con Victoria Villarruel y las luces de alerta en la economía a partir de la cada en el consumo y el derrumbe sostenido en la recaudación tanto de la Nación como de las provincias. El domingo 17 habrá un encuentro regional del macrismo del NEA en Chaco. Un primer reagrupamiento de dirigentes y partidos aliados para definir candidaturas de cara a las elecciones del próximo año.

Mauricio Macri, a Chaco Macri dará una charla en un hotel del centro de Resistencia y tiene previsto además un encuentro con el gobernador radical, Leandro Zdero, quien en los últimos comicios legislativos unió a la UCR, el PRO y La Libertad Avanza en un mismo frente electoral. El ex presidente estará acompañado por el armador nacional Ezequiel Sabor, Ezequiel Jarvis, el referente local Patricio amarilla y el coordinador regional Humberto Schiavoni, publicó Ámbito.

"El objetivo es comenzar a regularizar todos los distritos y contactar a los dirigentes que pueden ser candidatos para las intendencias en las provincias. Reforzar la identidad del PRO en el interior del país ya en clave electoral", explicó ante la consulta de Ámbito uno de los encargados de pulir la gira del titular del partido amarillo. Tras su visita a Chaco, Macri tiene previsto cruzar a Corrientes para reunirse también con el actual gobernador Juan Pablo Valdes y con su hermano y antecesor Gustavo, actual senador.

El macrismo sale así a disputarle a Milei sus mapa de aliados y empieza a plantar bandera en distritos provinciales con el objetivo de edificar una estrategia nacional sin tener que depender de La Libertad Avanza. Es la continuidad instrumental del discurso de Macri en el congreso nacional del PRO en Parque Norte. En ese encuentro, Soledad Martinez, intendenta de Vicente Lopez y vicepresidenta del partido, adelantó los próximos pasos de la agrupación: "Tenemos claro el rumbo: para adelante, preparados para acompañar pero también para reemplazar y ser los próximos. Sabemos cómo hacerlo. Nos han subestimado en otros momentos y volvimos más fuertes".