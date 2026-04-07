Desestiman el caso de agresión de Lil Nas X si cumple con un programa de salud mental

Un juez de California podría desestimar los cargos contra el rapero Montero Lamar Hill, conocido artísticamente como Lil Nas X, si este se compromete a cumplir con un programa de salud mental. El artista fue acusado de agredir a 3 efectivos policiales cuando deambulaba en ropa interior por las calles de Los Ángeles el pasado mes de agosto.

En la misma línea, el juez Alan Schneider aprobó que, si Montero completa con éxito un tratamiento de 24 meses y cumple con las leyes, los cargos penales en su contra serán desestimados. La sentencia fue dictaminada en una audiencia clave que se llevó a cabo este lunes 6 de abril en la Corte Superior de Los Ángeles, según la información a la que accedió la prensa.

En declaraciones a la prensa, el rapero celebró la decisión y consideración del juez: “Estoy agradecido. Muy agradecido. Podría haber sido mucho peor”, expresó a los medios presentes.

La próxima audiencia está programada para el 29 de julio, aunque no requiere la presencia del artista si es que este está cumpliendo con el tratamiento. De incumplir las órdenes del juez, podría enfrentar una condena de 5 años en prisión.

¿Por qué detuvieron a Lil Nas X?

Efectivos policiales recibieron un llamado en Ventura Avenue donde el cantante fue hallado caminando desnudo por las calles. Al intentar detenerlo, al menos tres policías resultaron heridos tras un altercado que escaló rápidamente. Una vez esposado, fue trasladado por los policías a un hospital cercano por una presunta sobredosis, previo a ser procesado.

Por ello, enfrenta cuatro cargos en su contra: tres cargos por agresión con lesiones a efectivos policiales y uno por resistirse al arresto. El año pasado se declaró inocente y confesó que padece trastorno bipolar.

Fuente: Noticias Argentinas.