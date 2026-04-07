Se inaugura la plaza Jorge Luis Borges con una jornada cultural abierta a la comunidad

Será este jueves 9 de abril a las 16. La nueva plaza está ubicada en calles Pronunciamiento y San Martín. Durante la jornada habrá propuestas culturales, intervenciones artísticas y un cierre musical. La actividad es libre para todo público.

La Municipalidad de Paraná llevará adelante la inauguración oficial de la plaza Jorge Luis Borges, un nuevo espacio público que se recupera para fortalecer el encuentro, la participación y el acceso a propuestas culturales en la ciudad.

El inicio está previsto para las 16 y entre las actividades programadas se destacan: plantación de árboles en el marco del plan Plantemos Futuro; Mempo Giardinelli entrevistado por Jorge Riani, con lecturas y reflexiones en torno a sus encuentros con Jorge Luis Borges; disertación de Daniel Mecca, autor del libro “Borges, la gran bestia pop de la literatura argentina” y creador de la Borgespalooza, con una mirada actual sobre la obra del autor.

También se presentará una intervención que pondrá en escena a Jorge Luis Borges y María Kodama, junto a personajes de su historia familiar en vinculación a Paraná. La propuesta contará con la participación de artistas locales como Ezequiel Caridad, Nadia Grandón, Julián Vázquez, Marcelo Atelman, Pedro Peterson y Paula Righelato.

El cierre de la jornada estará a cargo del grupo Del tiempo e Ñaupa, integrado por Alejandro Farías, Adrián Giménez y Alberto Sire.

Plaza Borges forma parte de una intervención urbana integral que recupera y transforma el espacio público, incorporando propuestas artísticas y culturales que promueven la identidad y el uso comunitario. Es también la culminación de un proceso participativo, en diálogo con los vecinos, y con la voluntad política y técnica de crear nuevos centros de calidad en Paraná.

Con la finalización de la obra, se transforma un espacio público en desuso en infraestructura social de alta calidad, con fondos 100% paranaenses. Plaza Borges contará con luminaria del Plan 100% LED y aportará a la conectividad interbarrial, uniendo sectores antes fragmentados, mejorando los flujos vehiculares y alentando el uso peatonal. Este nuevo punto de encuentro sumará al Paseo de la Cultura, consolidando un corredor que conecta distintos espacios culturales de la ciudad.