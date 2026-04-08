HIF Global: tras una reunión con el presidente, el intendente de Paysandú habló de una posible relocalización

El intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, dijo este miércoles que se maneja la posible relocalización de la planta de hidrógeno verde que la empresa HIF Global proyecta construir en Uruguay a otro punto del departamento. Fue luego de reunirse con el presidente Yamandú Orsi. Una decisión de esa naturaleza sería coincidente con la postura que ha planteado el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio.

"La relocalización responde a encontrar entre Estado, gobierno, Intendencia y la empresa un lugar que ofrezca las mismas o mejores condiciones de las propuestas por el proyecto", dijo Olivera, según informó El País de Montevideo.

El intendente se reunió con el presidente Orsi en Torre Ejecutiva. Al término, en declaraciones a un canal local dijo que “se abre una luz de esperanza en lo que tiene que ver con la posible mayor inversión en la historia de nuestro país".

“El gobierno ha mostrado sensibilidad", acotó luego, antes de advertir que la preocupación es que se puedan llegar a “dar las condiciones en materia de costos de energía para que el proyecto sea viable". Más adelante, el intendente explicó que está "avanzada" la posibilidad de la relocalización y que el gobierno "lo ve con buenos ojos".

Olivera afirmó que el nuevo lugar deberá "ofrecer ventajas logísticas". Como posibilidad, se maneja un predio de Ancap. "Hay un buen panorama para adelante", afirmó. El intendente de Paysandú cree en la viabilidad del proyecto y aseguró que "se trabaja para concretarlo".

Según pudo saber ANÁLISIS hay dos predios pertenecientes a Ancap que se barajan entre las alternativas. Uno está en las afueras de Paysandú, a unos 10 kilómetros de Colón, en una zona en la que no se avistaría desde la costa entrerriana. El otro dista a 30 kilómetros. Ambas alternativas representarían un importante ahorro energético que interesa a los inversores.

Olivera expresó que la relocalización contemplaría el planteo de las autoridades de la provincia de Entre Ríos, pero reivindicando la soberanía uruguaya para decidir las inversiones y dónde ubicarlas.

"La relocalización responde a encontrar entre el Estado, el gobierno, la Intendencia y la empresa un lugar que ofrezca las mismas o mejores condiciones de las propuestas por el proyecto y que si eso descomprime la situación con Argentina, mejor. Si todas las externalidades son positivas estamos en un punto que si se toma la decisión es un ganar-ganar", concluyó.