San José: por causa de abuso y promoción de la prostitución, allanaron una casa y ordenaron detener un hombre

Este martes, alrededor de las 15.45, se desarrolló un importante operativo en una vivienda de calle San Lorenzo, en la ciudad de San José. La medida fue solicitada mediante un oficio exhorto desde la Justicia de Concepción del Uruguay, en una causa caratulada como “supuesta promoción de la prostitución agravada y abuso sexual con acceso carnal reiterado”.

Según se supo, el allanamiento contó con la presencia de la abogada defensora del acusado. Durante la requisa de la vivienda, el personal policial logró el secuestro de varios teléfonos celulares, elementos que serán peritados para buscar registros o comunicaciones vinculadas a los delitos investigados.

Orden de detención vigente

Extraoficialmente se confirmó tras el operativo que existe una orden de detención inmediata para el sospechoso, un hombre de aproximadamente 65 años. Las autoridades han solicitado que, en caso de ser localizado, se diera aviso urgente a la Agente Fiscal N° 4 de Concepción del Uruguay, María Albertina Chichi.

Dada la complejidad de la causa, el operativo requirió la intervención conjunta de la Policía de Entre Ríos, como ser las División Investigaciones e Inteligencia Criminal de las Departamentales Colón y Uruguay, División Policía Científica y la Comisaría San José.

El movimiento policial y el caso generaron una fuerte repercusión en la zona debido a la gravedad de las imputaciones, mientras las fuerzas de seguridad continúan con las tareas de inteligencia para dar con el paradero del sospechoso.

Fuente: 03442