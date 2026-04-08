Hubo un tiroteo en el barrio El Pozo y la comunidad de una escuela debió aplicar el protocolo ante el riesgo

Momentos de gran tensión se vivieron este miércoles por la mañana en la escuela Bazán y Bustos del barrio El Sol, luego de que se escucharan disparos de arma de fuego en las inmediaciones del establecimiento. La situación generó alarma entre estudiantes y docentes, quienes debieron resguardarse dentro del edificio.

El episodio ocurrió alrededor de las 11:30 en la zona que se encuentra atrás de la escuela Bazán y Bustos, ubicada en Santos Vega y José María Paz. El establecimiento se encuentra frente al complejo de departamentos del barrio El Sol y adelante del asentamiento de barrio El Pozo, donde ocurrió el tiroteo.

De acuerdo con los primeros datos, las detonaciones se habrían producido “en el corazón del barrio”, a escasa distancia del muro trasero de la institución educativa.

La balacera provocó una reacción inmediata de la comunidad escolar. Ante el ruido de los disparos, alumnos y docentes se tiraron al suelo dentro del establecimiento como medida preventiva, mientras se activaban protocolos de resguardo para evitar riesgos.

Una vez pasados los instantes de pánico se retomaron los últimos minutos de clases y la jornada escolar terminó en relativa normalidad.

Afortundamente, el violento episodio no tuvo personas heridas ni daños en viviendas del barrio ni en la escuela.

En pocos minutos, efectivos policiales arribaron al lugar y montaron un operativo en el sector con el objetivo de localizar al presunto autor de los disparos, quien hasta el momento es intensamente buscado.

Según informaron desde la comisaría 6° a Ahora, hasta 15 patrulleros con efectivos trabajaban en el lugar para resguardar la seguridad en la escuela y el barrio, mientras avanzaba la búsqueda de los autores de los disparos. En principio se habían encontrado tres vainas servidas de calibre 22 y había una persona identificada, señalada por los vecinos.

Hasta el momento no había detenidos. La Policía buscaba a los responsabes bajo las órdenes de la Fiscalía que intervenía en el caso.

El hecho generó una fuerte preocupación en la comunidad educativa, con padres, docentes y vecinos que manifestaron su inquietud por los episodios de violencia que afectan a los estudiantes incluso durante el horario de clases.