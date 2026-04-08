Gato Negro invita a una tarde de cine coreano este domingo

Este domingo 12 de abril a partir de las 19, el espacio cultural Gato Negro, ubicado en calle Tucumán 355 de la ciudad de Paraná, llevará a cabo una nueva función de su ciclo de cine dominical con la proyección del film Poesía, del realizador surcoreano Lee Chang-dong. La actividad se enmarca en una programación temática para el mes de abril dedicada a producciones vinculadas al arte poético.

El ciclo viene desarrollándose hace más de dos años con el objetivo de sostener una oferta cultural regular que permita al público acceder a obras cinematográficas de gran profundidad.

La película elegida para esta fecha, cuyo título original es Shi y cuenta con una duración de 139 minutos, narra la historia de una mujer de 65 años que debe enfrentar múltiples desafíos en una etapa avanzada de su vida.

La protagonista reparte su tiempo entre las tareas laborales de enfermería y servicio doméstico para subsistir, mientras se encarga del cuidado de su nieto adolescente, un joven de carácter indolente. La trama avanza y se complica cuando la mujer comienza a experimentar los primeros síntomas del mal de Alzheimer, diagnosticado tras un examen médico, y descubre simultáneamente un oscuro secreto que involucra a su nieto en un hecho de extrema gravedad.

En medio de este panorama, la mujer encuentra en la inscripción a un taller de poesía una vía de escape y una forma de procesar la realidad que la rodea.

Desde el punto de vista crítico, Poesía es considerada una de las obras más sensibles y logradas del cine asiático de la última década, habiendo sido galardonada con el premio al mejor guion en el Festival de Cannes en el año 2010. Además, el film recibió los Grand Bell Awards a mejor película y mejor actriz por la interpretación de Yoon Jeong-hee.

Los organizadores del Gato Negro destacaron que la elección de este film responde a la búsqueda de contenidos que inspiren la meditación sobre las emociones humanas y la resiliencia frente a lo insoportable.

La entrada tendrá un valor de $2.000 y podrá abonarse directamente en puerta.