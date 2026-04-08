Caso Orrico: defensores presentaron un recurso de Casación y familiares de víctimas mostraron indignación

La defensa de Juan Enrique Ruiz Orrico presentó un recurso de casación contra la condena a 5 años y 8 meses de prisión, por el homicidio culposo agravado de cuatro jóvenes en la Ruta 39. De modo que, la ejecución de la pena queda en suspenso. Las familias de las víctimas manifestaron su indignación en un comunicado titulado “¡Es una burla!” Consideraron que el condenado el sistema judicial “protege al homicida”.

El plazo para interponer el recurso vencía este martes a las 9. De no haberse concretado, Orrico debía comenzar a cumplir la prisión efectiva de inmediato. El diario La Calle informó que los abogados defensores, Félix Pérez y Leandro Monje, realizaron la presentación la semana pasada. Se espera la resolución del planteo, para saber si es admitido y elevado a Casación de Concordia. La sentencia aún no está firme, por lo que Orrico continúa en libertad bajo las mismas medidas cautelares.

Las familias de Brian Izaguirre, Lucas Izaguirre, Leonardo Almada y Axel Rossi emitieron un comunicado: “¿Cómo es posible que la justicia permita esto? ¿Cómo puede ser que un asesino tenga el privilegio de seguir apelando mientras se burla del dolor de nuestras familias? Cuatro jóvenes. Cuatro vidas truncadas. Cuatro familias destruidas. Y el Estado, en lugar de proteger a las víctimas, parece proteger al homicida. Esto demuestra lo deteriorado que está el sistema judicial en la provincia de Entre Ríos. No nos callaremos. No nos rendiremos. ¡Basta de privilegios para los homicidas! ¡Justicia para Brian, Lucas, Axel y Leo!”. El hecho ocurrió el 20 de junio de 2024 en el kilómetro 123 de la Ruta Provincial 39. Además de la prisión, la condena incluyó 9 años de inhabilitación para conducir.

Juan Enrique Ruiz Orrico, exfuncionario provincial, fue condenado a 5 años y 8 meses de prisión efectiva por el homicidio culposo agravado de cuatro jóvenes trabajadores. La noche del 20 de junio de 2024, condujo un vehículo oficial por la ruta 39 con 1,59 gramos de alcohol en sangre, a una velocidad cercana a los 150 km/h y en condiciones de escasa visibilidad, maniobras que culminaron en un impacto frontal que segó cuatro vidas que se dirigían a trabajar. Su defensa presentó un recurso de casación que mantiene la sentencia sin firmeza, de modo que seguirá en libertad con medidas cautelares.