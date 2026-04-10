Tres Arroyos: hubo acuerdo y calmó la tensión por 1.000 puestos de trabajo

Se alcanzó un acuerdo para destrabar el conflicto laboral en la planta avícola Tres Arroyos de Concepción del Uruguay. El Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación (STIA) y el Sindicato de la Carne aceptaron la propuesta de la empresa tras una asamblea de trabajadores. El documento será ratificado formalmente este viernes en la Dirección de Trabajo local.

Miguel Klenner, secretario general de STIA, informó a Ahora que la decisión se tomó con el objetivo central de evitar cesantías. La medida alcanza a los 1.000 empleados de la planta, quienes cobrarán el 65% de sus haberes correspondientes a los lunes, jornada en la que no habrá actividad de faena. A cambio, la firma se comprometió a garantizar la estabilidad laboral de todo el personal.

El acuerdo también resuelve la deuda salarial por las jornadas no trabajadas en el mes de marzo. La empresa abonará tres días caídos para el turno mañana y dos jornadas para el turno tarde. El cumplimiento de estos pagos es una condición esencial para la continuidad del pacto entre las partes.

La vigencia del convenio está sujeta a un plazo estricto de ejecución. Si el pago de lo adeudado no se concreta dentro de las próximas 48 horas, el acuerdo quedará automáticamente sin efecto. Los trabajadores nucleados en ambos gremios aceptaron el esquema de cuatro días de labor semanal bajo la promesa empresarial de mantener la totalidad de los puestos de trabajo.