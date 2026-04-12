Racing - River, el destacado de la continuidad de la Liga Profesional

Racing y River se enfrentará a partir de las 20 por la decimocuarta fecha de la Liga Profesional.

A partir de las 15 de este domingo habrá actividad correspondiente a la 14ª fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol. En total se disputarán cinco partidos y destaca el duelo que protagonizarán Racing y River a partir de las 20.

15: Newell’s - San Lorenzo (Zona A)

A partir de las 15 habrá dos encuentros por la Zona A: uno de ellos enfrentará a Newell’s Old Boys con San Lorenzo. El árbitro del encuentro en el estadio Coloso Marcelo Bielsa será Sebastián Martínez, asistido en el VAR por José Carreras. La transmisión del encuentro será de ESPN premium.

El conjunto rosarino está penúltimo en el grupo con nueve unidades, aunque viene de sumar su segunda victoria del torneo: 3-1 frente a Central Córdoba, como visitante. El Ciclón, por su lado, viene de ganar un duro encuentro frente a Estudiantes por 1-0, con lo que está noveno, con 17 unidades.

El duelo enfrentará a dos entrenadores con paso por Patronato: Frank Kudelka en el local (dirigió al Patrón en el Argentino B) y Gustavo Álvarez en el Ciclón (dirigió en el Santo en Primera División).

15: Platense - Gimnasia de Mendoza (Zona A)

El otro encuentro que iniciará a las 15 será en el estadio Ciudad de Vicente López, donde Platense recibirá a Gimnasia de Mendoza. Este encuentro contará con el arbitraje de Juan Loustau, acompañado en el VAR por Nicolás Lamolina. La televisación de este partido será de TNT Sports.

El Calamar, que perdió 2-0 ante Corinthians en su debut por Copa Libertadores, viene de empatar 0-0 con Lanús, resultado que lo dejó en la undécima posición de su grupo con apenas 15 unidades. El Lobo mendocino, por su parte, viene de un heroico triunfo ante Vélez por 3-2 con el que llegó a 12 unidades y se ubica en la 12ª posición de su zona.

Este encuentro no tendrá representación entrerriana por parte de ninguno de los dos elencos.

17.30: Atlético Tucumán - Tigre (Zona B)

El primer partido del día por la Zona B será entre Atlético Tucumán y Tigre en el estadio Monumental José Fierro, a partir de las 17.30. El árbitro de este juego será Pablo Echavarría, acompañado en el VAR por Sebastián Habib. La transmisión correrá por cuenta de ESPN.

El Decano viene de perder en Rosario ante Central por 2-1, con lo que suma nueve puntos y está en la 13ª posición del torneo. El Matador, por su parte, tiene 17 unidades y viene de caer por 2-0 como local ante Independiente Rivadavia de Mendzoa.

Entre los convocados del Decano aparecen el gualeguaychuense Renzo Tesuri y el ex Patronato Gabriel Compagnucci. Entre los citados por el entrenador de Tigre aparecen el ramirense Jabes Saralegui y los ex del Patrón Martín Garay, Sebastián Medina e Ignacio Russo.

17.30: Huracán - Rosario Central (Zona B)

Otro encuentro por la Zona B comenzará a las 17.30: será Huracán - Rosario Central, que se disputará en el estadio Tomás Ducó. El responsable de impartir justicia en el encuentro será Fernando Echenique, acompañado en el VAR por Hernán Mastrángelo. La televisación del encuentro será de TNT Sports.

El Globo viene de vencer a Gimnasia como visitante por 3-0, resultado con el que llegó a 17 puntos y quedó al borde de los puestos de clasificación, en la novena posición. El Canalla, por su lado, venció a Atlético Tucumán por 2-1 y está quinto con 21 unidades.

En el conjunto de Diego Martínez aparecen convocados los entrerrianos Fabio Pereyra (Federal) y Erik Ramírez (Concordia). Por el lado del Canalla no hay entrerrianos, pero está el ex Patronato Carlos Quintana.

20: Racing - River Plate (Zona B)

El último encuentro de la jornada será en el estadio Presidente Perón. Por la Zona B, Racing recibirá a River Plate a partir de las 20. Este partido contará con la televisación de ESPN premium y el arbitraje estará a cargo de Sebastián Zunino, acompañado en el VAR por Ariel Penel.

La Academia viene de perder el clásico de Avellaneda ante Independiente por 1-0, con lo que quedó séptimo con 18 puntos. El Millonario, por su parte, superó a Belgrano por 3-0 y llegó a los 23 puntos para ubicarse como escolta de Independiente Rivadavia. Ambos debutaron por la Copa Sudamericana durante la semana: River empató 1-1 con Blooming; Racing venció a Independiente Petrolero por 3-1.

Entre los convocados de ambos conjuntos no hay presencias entrerrianas.