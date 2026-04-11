Estudiantes se lo dió vuelta a Unión y lidera la Zona A

Estudiantes revirtió el marcador en el final y ahora está puntero.

Por la decimocuarta fecha de la Zona A en el Torneo Apertura de la Liga Profesional, Estudiantes de La Plata recibió a Unión de Santa Fe. Yael Falcón Pérez fue el responsable de impartir justicia en el duelo que tuvo lugar en el estadio UNO Jorge Luis Hirschi.

En el desarrollo del primer tiempo fue el visitante el que generó las acciones de peligro más claras. Es por eso que tuvo premio cerca del final.

A los 36 minutos, Julián Palacios aprovechó una distracción de la defensa del Pincharrata y envió un centro desde la izquierda. Sin marca, el villaguayense Marcelo Estigarrabia desvió el balón al costado izquierdo del arco de Fernando Muslera y estampó el 1-0 parcial.

Cristian Tarragona tuvo la chance de ampliar poco después con un desborde por derecha, pero decidió enviar un pase en lugar de rematar y el corte de Eros Mancuso evitó el segundo gol.

Presionado por la desventaja y por el público, en el complemento el León fue a buscar el partido y logró igualarlo rápidamente.

Fue a los 14 minutos, cuando un centro de Brian Aguirre derivó en la definición de Fabricio Pérez que venció a Matías Mansilla y puso el 1-1 parcial.

Con el local totalmente jugado al ataque, el gol llegó sobre el epílogo. Fue a los 48 minutos del complemento que luego de una serie de intentos infructuosos llegó el remate de Mikel Amondarain que llegó al fondo de la red y puso el 2-1 definitivo.

Estudiantes ganó y llegó a los 24 puntos, con los que lidera la Zona A. La derrota dejó al Tatengue con 19 unidades, en la quinta posición.

En la próxima fecha, el Tate recibirá a Newell's, el viernes 17, desde las 20.30; mientras que al Pincha le tocará visitar a Instituto, el sábado desde las 17.15.