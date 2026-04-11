Matías Canapino lideró el sábado de la Clase 3 del Turismo Pista

Canapino fue el más rápido durante el sábado en el circuito concordiense.

En el autódromo de Concordia, Matías Canapino se quedó con la clasificación de la Clase 3 del Turismo Pista. Fue en el marco de la tercera fecha del campeonato, que encontró a los pilotos de la categoría en una extensa actividad en el autódromo concordiense.

El piloto oriundo de Arrecifes marcó un tiempo de un minuto, 54 segundos y 749 milésimas con el que fue insuperable para sus contrincantes. El más cercano fue el Renault de Federico Stieglitz, que acabó a 250 milésimas del Chevrolet ganador. El tercer puesto fue para el Ford de Nicolás Pezzucchi, a 296 milésimas.

La Clase 3 continuará con la competencia el domingo desde temprano con la disputa de las series. La primera iniciará a las 10.35, la segunda comenzará a las 11 y la tercera será a partir de las 11.25. Estas tres baterías tendrán una duración máxima de cinco vueltas.

Clase 2

En la Clase 2, el destacado de la tercera fecha fue Agustín Martín, que se impuso en la batería más veloz y tendrá derecho a partir como líder en la final de este domingo. El piloto cordobés estará por delante de Juan Paulides y Máximo Evans Weiss, que ganaron las dos series restantes.

La final de este domingo comenzará a las 12.39 y contará con un máximo de 15 vueltas o 35 minutos, lo que ocurra primero.

Clase 1

En las baterías de la Clase 1 el destacado fue Lucio Rodríguez, que se impuso en la más veloz de las tres y por este motivo liderará la final. Largará como segundo Joaquín Cortina, que venció en la segunda serie más rápida; mientras que Joaquín Hongn fue el más veloz de la serie más lenta, por lo que partirá en el tercer lugar.

La final que definirá al ganador del fin de semana se disputará a partir de las 11.54 y tendrá una duración máxima de 11 vueltas o 25 minutos, lo que ocurra primero.