Estudiantes ganó y Rowing cayó en la segunda del TRL

Este sábado se disputó íntegramente la segunda fecha del Torneo Regional del Litoral. En la máxima divisional del rugby que reúne a los equipos litoraleños había participación de los equipos paranaenses: tanto Estudiantes como Rowing jugaron sus respectivos encuentros.

En el caso del Albinegro, recibió a Old Resian en la sede del Parque Urquiza en un duelo que contó con el arbitraje de Facundo Gorla y donde obtuvo un valioso triunfo por 13-7. El equipo paranaense llegó así a los ocho puntos y remarcó su buen inicio del torneo, además de tomarse revancha de la reciente derrota por el Torneo del Interior “A”.

Para este partido, Pedro Fontanetto eligió a: Valentín Haiek, Francisco Florean, Tomás Bertot; Lisandro Uranga, Facundo Ferrer; Augusto Senger, Francisco Lacabanne, Álvaro Ferreyra; Juan Lescano, Máximo Cañas; Augusto Perren, Juan Cubasso, Santo Lescano, Emilio Faggi y Tomás Ferreyra.

No corrió con la misma suerte el Paraná Rowing Club, que en su visita a Rosario cayó duramente ante Duendes por 38-3 y no se recuperó de la derrota en la fecha inaugural frente a Estudiantes. Sin puntos, el Remero es uno de los colistas de la máxima categoría del rugby regional. En este partido fue Bruno Masetti el encargado de impartir justicia.

El equipo Albiceleste deberá buscar revancha en la próxima presentación que tendrá como local el fin de semana del 18 de abril frente al siempre complicado Jockey Club de Rosario.