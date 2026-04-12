Barracas le ganó a Estudiantes de Río Cuarto y sueña con clasificar

Barracas aguantó la ventaja hasta el final y se llevó los tres puntos de Córdoba.

Por la 14ª fecha de la Zona B del Torneo Apertura de la Liga Profesional, Estudiantes de Río Cuarto recibió este sábado a Barracas Central. El juego contó con el arbitraje Pablo Dóvalo acompañado en el VAR por Silvio Trucco.

En el desarrollo del juego fue el equipo visitante el que generó la primera ocasión de gol con un avance por el centro que derivó hacia la izquierda para la posición de Tomás Porra. El mediocampista sacó un fuerte remate bajo que casi se le escapa a Agustín Lastra, que llegó a atrapar el balón antes de que cruce la línea.

En su siguiente llegada, Rodrigo Insúa habilitó la carrera por la izquierda de Porra, que sacó un centro que no encontró a nadie dentro del área, pero sí halló la aparición de Damián Martínez por la derecha. El defensor controló el balón y tal como acostumbraba en Rosario Central, sacó un potente remate de derecha que se clavó en el ángulo superior derecho del arco de Lastra. Golazo y 1-0 a los 30.

Parecía desmoronarse el León del imperio poco después cuando en un tiro libre ejecutado al área por Rodrigo Insúa llegó el cabezazo de Norberto Briasco. Con su cabezazo en soledad, el atacante superó la resistencia de Lastra y anotó el 2-0 parcial a los 39, pero habría reacción.

Fue a los 43 minutos, cuando un centro desde la derecha de Raúl Lozano encontró el ingreso por el corazón del área de Facundo Cobos. La combinación de ex jugadores de Patronato terminó en gol del lateral izquierdo, que cruzó el remate frente a Juan Espínola y puso el 1-2 parcial.

En la segunda mitad se animó el Celeste y tuvo una buena ocasión en la salida de un tiro de esquina tras el que llegó un potente remate de Facundo Gallardo desde el costado derecho. Sin embargo, Espínola puso sus manos con firmeza y rechazó hacia la derecha.

El Guapo también tuvo una buena ocasión con una recuperación de Porra por izquierda que derivó en un pase cruzado para la llegada por derecha de Gonzalo Morales. El atacante intentó definir suave contra el poste derecho, pero su remate se fue desviado.

Sobre el final llegaron dos chances claras para el local. La primera fue tras un centro suave al corazón del área en el que Javier Ferreira definió cruzado y acabó tirando el balón afuera por el costado derecho del arco de Espínola -parecían estar tomándolo de la camiseta-.

Y la última chance fue con un remate de Mateo Bajamich al travesaño luego de un balón jugado al área para Ramón Ábila, que cedió rápido para el ex Atlético Tucumán. En el rebote del disparo al travesaño llegó Alanís, que sacó un nuevo disparo que dio en el poste derecho de la valla de Espínola. No pudo ser para el local: fue victoria de Barracas.

La victoria llevó a Barracas a los 19 puntos, con los que ahora está sexto en la Zona B; mientras que el equipo conducido por Gerardo Acuña suma cinco unidades y es el que menos puntos tiene en la tabla anual.

En la próxima fecha, el conjunto cordobés deberá visitar a Gimnasia de La Plata el sábado 18 desde las 15; mientras que al Guapo le tocará recibir a Belgrano, el lunes 20, desde las 15.

-SÍNTESIS-

Estudiantes (Río Cuarto) 1-2 Barracas Central.



Goles:

30’PT: Damián Martínez (BAR).

39’PT: Norberto Briasco (BAR).

43’PT: Facundo Cobos (EST).



Formaciones:

Estudiantes (Río Cuarto): Agustín Lastra; Raúl Lozano, Juan Antonini, Sergio Ojeda, Facundo Cobos; Martín Garnerone, Alejandro Cabrera, Nicolás Talpone, Siro Rosané; Mateo Bajamich y Gabriel Alanís.

DT: Gerardo Acuña.



Barracas Central: Juan Espínola; Nicolás Capraro, Fernando Tobio, Nicolás Demartini; Damián Martínez, Dardo Miloc, Iván Tapia, Tomás Porra, Rodrigo Insúa; Norberto Briasco y Jhonatan Candia.

DT: Rubén Insúa.



Cambios:

18’ST: ingresó Facundo Bruera por Jhonatan Candia (BAR).

18’ST: ingresó Iván Guaraz por Iván Tapia (BAR).

24’ST: ingresó Javier Ferreira por Martín Garnerone (EST).

25’ST: ingresó Facundo Gallardo por Siro Rosané (EST).

27’ST: ingresó Fernando Bersano por Facundo Cobos (EST).

28’ST: ingresó Gonzalo Morales por Norberto Briasco (BAR).

31’ST: ingresó Rafael Barrios por Damián Martínez (BAR).

36’ST: ingresó Ramón Ábila por Raúl Lozano (EST).

36’ST: ingresó Mauricio Tévez por Nicolás Talpone (EST).



Amonestados:

36’PT: Norberto Briasco (BAR).

45’PT: Jhonatan Candia (BAR).

1’ST: Damián Martínez (BAR).

39’ST: Alejandro Cabrera (EST).



Árbitro: Pablo Dóvalo. VAR: Silvio Trucco.



Estadio: Ciudad de Río Cuarto - Antonio Candini.

Video: Liga Profesional.