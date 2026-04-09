“Detrás del terciopelo rojo”, una obra que revela el lado más íntimo del teatro llega al 3 de Febrero

"Detrás del terciopelo rojo" se estrena el 3 de mayo en el Teatro 3 de Febrero.

En el marco de un homenaje al Teatro 3 de Febrero, se presentará Detrás del terciopelo rojo, una propuesta escénica que invita a mirar más allá de lo visible y adentrarse en el universo íntimo del hecho teatral.

Con dirección general y dramaturgia de Nicolás Vivas y Joaquín Gómez Baglietto, la obra propone un recorrido que explora los límites entre ficción y realidad. Lejos de centrarse únicamente en lo que sucede sobre el escenario, la puesta pone el foco en el “detrás de escena” como un territorio simbólico donde emergen vínculos, tensiones, procesos creativos y emociones que atraviesan a quienes hacen teatro.

La pieza está protagonizada por el propio Gómez Baglietto junto a Claudia Aguado, acompañados por un numeroso elenco que aporta diversidad de registros y matices: Paula Godone, Nicolás Vivas, Estefanía Curá, Brian De Luca, Alejandro Galanti, Víctor Vázquez, Juliana Maffey, Fabricia Tulli, Claudia Marzo, Malena Persnar, Erika Rossi, Belén Vianco, Sebastián Romero, Agustina Grand y Luisina César.

En términos escénicos, la propuesta articula distintos lenguajes que amplían la experiencia del espectador. Se destacan, en ese sentido, la participación de la Compañía Tupana con un número de danza contemporánea integrado a la dramaturgia, y la intervención musical en vivo de Zulema Pianetti y Jorge Curá, que refuerza la dimensión emotiva del espectáculo.

Uno de los aspectos más relevantes de la obra es su construcción visual. El diseño integral —escenografía y vestuario— está a cargo de Ana Marchioni, cuyo trabajo contribuye a crear una atmósfera estética coherente con el universo planteado, acompañando tanto lo narrativo como lo simbólico.

De este modo, Detrás del terciopelo rojo no solo rinde homenaje a uno de los espacios culturales más emblemáticos de la ciudad, sino que también propone una reflexión sobre el teatro como práctica artística y experiencia humana. Una invitación a atravesar ese límite invisible entre escena y realidad, y descubrir qué sucede cuando el telón deja de ocultar… y empieza a revelar.

La función será el domingo 3 de mayo a las 21, en el Teatro 3 de Febrero. Las entradas pueden adquirirse vía WhatsApp al 343 530-0999, con la posibilidad de abonar mediante alias.