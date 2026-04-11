El debut de Candia fue con victoria para Patronato

El "Patrón" obtuvo su primer triunfo fuera de casa este sábado por la tarde.

El estadio Tres de Febrero recibió la visita de Patronato para enfrentar a Almagro en el marco de la novena fecha de la Zona B en la Primera Nacional. El partido contó con el arbitraje de Juan Robledo y marcó el debut del interino Marcelo Candia luego de la salida de Rubén Forestello de la conducción técnica del elenco paranaense.

Buenas sensaciones

Durante los primeros diez minutos ambos equipos disputaron la posesión de la pelota. Un disparo desviado por lado fueron las chances de cada equipo: Franco Soldano para el Patrón desde la medialuna; Benegas para el Tricolor desde el costado derecho. Les faltó claridad para incomodar en los instantes iniciales.

Un buen desborde de Valentín Pereyra -el más desequilibrante- generó la primera ocasión clara de gol para el visitante. El buscapié desde la izquierda terminó yendo hacia el arco y obligó a Juan Zozaya a despejar hacia el tiro de esquina. Cerca estuvo de ser la apertura del marcador.

Antes, Benegas malogró una buena ocasión con un remate con la parte externa de su pie derecho tras un buen avance por izquierda. Poco qué destacar al cabo de 30 minutos de juego más allá de una intención diferente de asumir el protagonismo por parte del Patrón.

La chance más clara del primer tiempo fue para el Patrón luego de una buena apilada de Franco Soldano de izquierda a derecha que terminó con remate del atacante. Aunque el balón dio en el brazo de Francisco Marco, el árbitro no sancionó penal. Por la derecha, Franco Meritello estaba en soledad al momento del disparo de Soldano.

En los instantes finales Patronato mereció algo más. Presión alta, buena asociación en tres cuartos de cancha y una búsqueda clara del arco rival: faltó el remate. Es por eso que al cabo de los primeros 45 minutos igualaban 0-0.

Pegó temprano, mereció más y terminó sufriendo

Y el gol llegó temprano en el complemento. Nada más iban dos minutos cuando un balón largo a la derecha para Juan Salas derivó en un centro a la carrera para la llegada de Tomás Attis. Un suave cabezazo cruzado del atacante al costado derecho del arco de Zozaya estableció el 1-0 parcial con el que el Patrón se puso en ventaja.

El segundo estuvo cerca de llegar a los siete minutos luego de un gran desborde de Valentín Pereyra por izquierda que derivó en un balón pinchado al costado derecho. Allí, Attis ganó de cabeza y remató con potencia, pero una excelente reacción de Zozaya evitó el tanto enviando el balón al córner.

De ese tiro de esquina tuvo el gol Gabriel Díaz con un excelente remate de cabeza tras el centro de Brandon Cortés, pero una gran estirada de Zozaya hacia su izquierda evitó el tanto. El Patrón comenzaba a merecer el segundo.

En 20 minutos de juego, Almagro no encontraba respuestas dentro del campo de juego y no conseguía inquietar a Alan Sosa, mientras que Patronato parecía poder ser más profundo ante cada ocasión en la que avanzaba con balón controlado. De todas maneras, las ocasiones de gol escasearon en esta parte del partido.

Superada la media hora de juego llegó un punto de inflexión en el partido. Bravo salió desde la medialuna del área para cerrar un ataque rival con vehemencia y recibió la segunda tarjeta amarilla, por lo que se fue expulsado. Con uno menos se complicó la historia para el Rojinegro.

Sobre los 43 minutos tuvo una clara chance Nicolás Benegas. Un balón perdido en el área tras un intento de rechazo de Meritello le cayó al delantero, que remató de mediavuelta y encontró un rechazo con los puños de Sosa que reaccionó correctamente ante el peligro de la jugada. Aunque fue poco exigido, el arquero del Patrón intervino bien.

Pero el Rojinegro aguanto y Patronato finalmente volvió a la victoria. Fue por 1-0, pero bastó para que el equipo llegue a los ocho puntos y salga de la zona de descenso directo, al menos temporalmente.

En la próxima fecha, el Patrón deberá recibir a Deportivo Maipú el domingo 19, desde las 16; mientras que al Tricolor, que también tiene ocho unidades, deberá visitar a Gimnasia de Jujuy en el mismo día y horario que jugará el Santo paranaense.

-SÍNTESIS-

Almagro 0-1 Patronato.



Gol:

2’ST: Tomás Attis.



Expulsado:

32’ST: Federico Bravo (PAT).



Formaciones:

Almagro: Juan Zozaya; Gonzalo Asís, Matías Cortave, Francisco Marco, Santiago Chamorro; Tobías Macies, Julián Marchioni, Franco Bustamante, Santiago Úbeda; Pablo Palacio y Mateo Benegas.

DT: Gabriel Gómez.



Patronato: Alan Sosa; Maximiliano Rueda, Gabriel Díaz, Franco Meritello, Fernando Moreyra; Juan Salas, Federico Bravo, Brandon Cortés, Valentín Pereyra; Franco Soldano y Tomás Attis.

DT: Marcelo Candia.



Cambios:

ET: ingresó Andrés Chávez por Santiago Úbeda (ALM).

31’ST: ingresó Renzo Reynaga por Tomás Attis (PAT).

31’ST: ingresó Alejo Miró por Valentín Pereyra (PAT).

35’ST: ingresó Claudio Orlando por Gonzalo Asís (ALM).

36’ST: ingresó Augusto Picco por Franco Soldano (PAT).

41’ST: ingresó Juan Fernandes Pinto por Pablo Palacio (ALM).

47’ST: ingresó Nahuel Genez por Juan Salas (PAT).



Amonestados:

28’PT: Maximiliano Rueda (PAT).

9’ST: Matías Cortave (ALM).

15’ST: Federico Bravo (PAT).

27’ST: Pablo Palacio (ALM).

32’ST: Alan Sosa (PAT).



Árbitro: Juan Robledo.



Estadio: Tres de Febrero.