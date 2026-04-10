Planta de metanol en Paysandú: la justicia da lugar a la demanda y avanza con medidas de prueba

En una resolución determinante para la causa (3276/2026) la Jsticia Federal resolvió avanzar con la acción preventiva de daños en materia ambiental presentada por los legisladores nacionales del peronismo entrerriano -Guillermo Michel, Marianela Marclay y Adan Bahl- entendiendo que “la normativa que surge de la ley 25.675 de política ambiental nacional otorga la facultad al juez interviniente de “disponer todas las medidas necesarias para ordenar, conducir o probar los hechos dañosos en el proceso, a fin de proteger efectivamente el interés general”.

En un comunicado de prensa, Michel señalo: “La resolución adoptada por la justicia es fundamental para la defensa de las costas entrerrianas del río Uruguay. No solo queda claro que la justicia federal es competente, sino que además ordeno parte de las medidas que solicitamos”.

En esa línea ordenó avanzar con una pericial ambiental a los fines de que se expida sobre los puntos de pericia ofrecidos (estado actual del agua, turbulencia, etc.).

También ordenó requerir a la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) que informe si se ha comunicado a dicho organismo el proyecto de planta de “e-Combustibles” en Paysandú, República Oriental del Uruguay por parte de la empresa HIF Uruguay y si la empresa HIF Uruguay ha presentado ante dicha comisión el Estudio de Impacto Ambiental Transfronterizo del proyecto.

Por último, se ordenó requerir vía exhorto judicial a la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental (DINACEA) del Ministerio de Ambiente de la República Oriental del Uruguay y al Banco Central de Uruguay que informen y/o remitan:

-Fecha de presentación ante la autoridad competente de la “solicitud de autorización ambiental previa” efectuada por la empresa HIF.

-Copia certificada de la “solicitud de autorización ambiental previa” presentada por la empresa HIF Uruguay.

-Copia del “Estudio de Impacto Ambiental (EsIA)” presentada por la empresa HIF Uruguay SA. y/o HIF Global LLC y/o sus subsidiarias o empresas vinculadas, del proyecto de planta de “e-Combustibles” en Paysandú, República Oriental del Uruguay.

-Fecha de realización de audiencia pública en el proceso de evaluación de impacto ambiental.

-Requerir al Banco Central del Uruguay que informes beneficiarios finales, según la ley 19.484, de HIF Uruguay SA. y/o HIF Global LLC y/o sus subsidiarias o empresas vinculadas.

Por último, el diputado nacional señalo: “Coincidimos con el gobernador que este tema no da lugar para ‘berreteadas’ ni para ‘pensar en la chiquita’, esperemos que entienda que no alcanza con enojarse ni mostrarse ofuscado en los medios. Que los vecinos de Colón necesitan que la planta se relocalice y que este tema requiere profesionalismo y constancia de trabajo, no títulos en los medios o videítos en redes”.