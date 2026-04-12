Papa León XIV: es un deber moral proteger a los civiles de los atroces efectos de la guerra

El Papa León XIV recordó hoy los tres años desde el inicio del conflicto en Sudán, renovando el llamado a detener “cuanto antes esta guerra fratricida”. Luego dirigió un saludo de paz a las Iglesias orientales que celebran la Pascua según el calendario juliano y exhortó a no olvidar el “drama” del pueblo ucraniano y del libanés.

“El principio de humanidad inscrito en la conciencia de cada persona, reconocido en las leyes internacionales, conlleva la obligación moral de proteger a la población civil de los atroces efectos de la guerra”. A partir de este postulado se desarrolla la exhortación del Papa León XIV realizada esta mañana, 12 de abril, al dirigirse a los aproximadamente 18.000 fieles reunidos en la Plaza de San Pedro tras el rezo del Regina Caeli.

El Pontífice dirige su deseo de paz, “en comunión de fe en el Señor Resucitado”, a las Iglesias orientales que hoy celebran la Pascua según el calendario juliano. Su oración se vuelve más intensa por quienes sufren a causa de los conflictos, en especial “por el querido pueblo ucraniano”: “Que la luz de Cristo traiga consuelo a los corazones afligidos y fortalezca la esperanza de paz. ¡Que no decaiga la atención de la comunidad internacional hacia el drama de esta guerra!”, publicó el portal de Vatican News.

De Europa a Oriente Medio, León XIV reflexiona sobre los “días de dolor, de miedo”, pero también de “invencible esperanza en Dios” vividos por el “amado” pueblo libanés: “Hago un llamado a las partes en conflicto a cesar el fuego y a buscar con urgencia una solución pacífica”.

“Cuánto sufre el pueblo sudanés”

Continuando con el ideal recorrido por el mundo, el Papa vuelve su mirada hacia África, recordando cómo el miércoles 15 de abril se cumplirán tres años desde el inicio del “sangriento” conflicto en Sudán: “¡Cuánto sufre el pueblo sudanés, víctima inocente de este drama inhumano!”

Después, el obispo de Roma renueva la invitación a las partes beligerantes para que callen las armas e inicien, “sin precondiciones, un diálogo sincero destinado a detener cuanto antes esta guerra fratricida”.

Por último, el Papa ha saludado a los grupos de peregrinos presentes en la Plaza de San Pedro y ha pedido ser acompañado en la oración por el viaje apostólico que comenzará mañana, 13 de abril, y que tocará cuatro países africanos: Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial.

Regina Caeli