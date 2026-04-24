Sin Attis pero con Meritello, Bravo y Barolín: Patronato tiene su lista de convocados

Con novedades, el director técnico de Patronato, Marcelo Candia, convocó a 20 jugadores para visitar a Temperley por la undécima fecha de la Primera Nacional de fútbol. El encuentro será este sábado desde las 15.30 en el estadio Alfredo Beranger, será válido por la Zona B y será arbitrado por Pablo Giménez.

Entre los citados se destaca la ausencia del delantero Tomás Attis (lesión en el pubis) y la presencia de Federico Bravo, quien regresa de una suspensión por la roja ante Almagro (victoria 1-0). También está entre los convocados Franco Meritello, quien estará disponible a pesar de un traumatismo en su pierna derecha. Y el regreso de Joaquín Barolín, delantero formado en La Capillita que se ha destacado desde la Cuarta División de AFA a las últimas ediciones de la Liga Paranaense.

Los convocados son los arqueros Román Peralta y Alan Sosa; los defensores Gabriel Díaz, Nicolás Mendoza, Franco Meritello, Santiago Piccioni, Maximiliano Rueda y Juan Salas; los mediocampistas Agustín Araujo, Juan Barinaga, Federico Bravo, Brandon Cortés, Marcos Enrique, Alejo Miró, Valentín Pereyra, Agusto Picco y Bartolomé Velásquez; y los delanteros Joaquín Barolín, Hernán Rivero y Franco Soldano.