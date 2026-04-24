Bebé de cinco días fue asistida de urgencia por la policía en Paraná tras presentar dificultades para respirar

Momentos de tensión se vivieron durante la noche de este jueves en Paraná, cuando una bebé de apenas cinco días de vida debió ser asistida de urgencia tras presentar dificultades para respirar en una vivienda de calle Libertad.

Según se informó, una llamada telefónica alertó sobre la situación y motivó la rápida intervención de personal policial, que se dirigió hasta el domicilio señalado.

Al llegar al lugar, los agentes encontraron a la madre, de 24 años, con la recién nacida en brazos. De acuerdo a los primeros datos, la menor habría sufrido una obstrucción mientras era alimentada con leche materna.

Frente a la emergencia, se dispuso el inmediato traslado de la niña junto a sus padres al Hospital Materno Infantil San Roque.

Durante el trayecto, los efectivos realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), logrando que la bebé reaccionara antes de arribar al centro de salud.

Fuentes oficiales indicaron que la recién nacida quedó internada en observación, se encuentra estable y continuará bajo asistencia médica mientras se le practican estudios complementarios.