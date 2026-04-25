Con tres partidos continúa la penúltima fecha de la Liga Profesional

Este sábado habrá tres partidos correspondientes a la 16ª fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional. La actividad comenzará a las 17 y a lo largo de su desarrollo tendrá juegos importantes por las clasificaciones de las Zonas A y B.

17: Estudiantes vs. Talleres (Zona A)

En el estadio UNO - Jorge Luis Hirschi, Estudiantes recibirá a Talleres a partir de las 17. El árbitro del encuentro por la Zona A será Leandro Rey Hilfer, acompañado en el VAR por Juan Loustau. La transmisión de este encuentro correrá por cuenta de TNT Sports.

El Pincha viene de vencer a Instituto como visitante por 1-0, con lo que se transformó en líder del grupo con 27 puntos, pero fue superado por Boca, que se impone por diferencia de gol. El conjunto cordobés, por su parte, tiene 24 unidades y está cuarto luego de su triunfo por 2-0 ante Deportivo Riestra.

Entre los convocados de ambos conjuntos destaca la presencia de Gastón Benedetti con la camiseta del Pincha como el único entrerriano en cancha.

19.15: Sarmiento vs. Tigre (Zona B)

El siguiente encuentro será en el estadio Eva Perón de Junín, por la Zona B. A partir de las 19.15, Sarmiento recibirá a Tigre en un duelo con el arbitraje de Sebastián Zunino, acompañado en el VAR por Salomé Di Iorio. La transmisión de este partido será de ESPN premium.

El Verde viene de caer ajustadamente ante Rosario Central por 2-1, con lo que suma 16 puntos y se ubica en la undécima posición; mientras que el Matador cuenta con 19 unidades y está décimo luego de su empate por 1-1 con Huracán. Ambos están fuera de la zona de clasificación.

En la previa del encuentro se presume la presencia del ramirense Jabes Saralegui, parte del plantel del visitante. Además estarán los ex Patronato Martín Garay e Ignacio Russo en el Matador; mientras que Sarmiento contará con el exentrenador del Rojinegro, Facundo Sava.

21.30: River Plate vs. Aldosivi (Zona B)

El último encuentro de la jornada será en el estadio Más Monumental. Allí, River Plate recibirá a Aldosivi a partir de las 21.30 en el marco de la Zona B. El duelo tendrá a Nicolás Ramírez como árbitro, acompañado en el VAR por Nicolás Lamolina. La transmisión del encuentro será de TNT Sports.

River viene de perder el Superclásico ante Boca Juniors por 1-0, con lo que quedó en la tercera posición con 26 unidades; mientras que el Tiburón empató ante Racing por 1-1 y es el único equipo del torneo que todavía no consiguió una victoria.

En el partido no se prevén presencias entrerrianas.