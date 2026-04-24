Luto en el vóley: falleció Micaela Vogel, ex jugadora de “Las Panteras”

Micaela Vogel fue jugadora de la selección argentina, San Lorenzo y GEBA, entre otros.

La exjugadora de la selección argentina femenina de vóley, Micaela Vogel, falleció este viernes tras luchar durante un prolongado tiempo contra una enfermedad. La noticia fue confirmada por la Federación de Vóley Argentina (FeVA), a través de sus redes sociales, donde expresaron su pesar.

“La Federación del Voleibol Argentino lamenta profundamente el fallecimiento de Micaela Vogel, ex jugadora de Selección y que venía luchando con una grave enfermedad. Acompañamos a su familia y amigos en este doloroso momento enviándoles nuestras sinceras condolencias. Que en paz descanse”, señalaron desde la entidad.

La Federación del Voleibol Argentino lamenta profundamente el fallecimiento de Micaela Vogel, ex jugadora de Selección y que venía luchando con una grave enfermedad



Acompañamos a su familia y amigos en este doloroso momento enviándoles nuestras sinceras condolencias



QEPD — Voleibol Argentino (@Voley_FeVA) April 24, 2026

Vogel formó parte del seleccionado argentino en distintas etapas y también sumó experiencia internacional al competir en la liga italiana, considerada una de las más exigentes y prestigiosas del vóley mundial. Su recorrido deportivo incluyó además pasos por clubes del ámbito local, donde dejó su huella dentro del circuito nacional.

En Argentina vistió las camisetas de instituciones como San Lorenzo y Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires (GEBA), equipos en los que construyó gran parte de su trayectoria profesional, consigna TyC Sports.