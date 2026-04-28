Finalizó la primera edición del festival internacional de payasas Ría Paraná

Con una programación que integró espectáculos escénicos, espacios de formación y conversatorios sobre la labor artística, concluyó recientemente en la ciudad de Paraná el primer Festival Internacional de Payasas, Humoristas y Bufonas Ría Paraná. El evento se extendió por más de una semana y fue organizado por las artistas Paula Righelato, Mariela Bogado y Melina Forte con el objetivo de visibilizar la producción de mujeres en el arte del clown y la risa.

Durante el desarrollo del festival, diversos escenarios de la capital provincial y de la ciudad de Colón recibieron a exponentes provenientes de México, Perú, Colombia y distintas provincias argentinas, logrando congregar a un público de todas las edades en torno a propuestas que buscaron expandir la fuerza transformadora del humor y la bufonería en la región.

La agenda de funciones comenzó el jueves 16 de abril en el Teatro Municipal 3 de Febrero con las obras "Misky", de la artista Hilda Tovar, y "Tesoro", de producción local. El cronograma continuó el viernes 17 en la Biblioteca Caminantes con las presentaciones colombianas "La LavandeRia", de Oriana del Mar Rivera Souza, y "Blancanieves, políticamente incorrecta", a cargo de Diana Bolaño Meza.

Durante el fin de semana, la actividad se trasladó a la Casa de la Cultura con el espectáculo de stand up Minitah, donde artistas paranaenses celebraron su primer año de trayectoria, y posteriormente al Centro Cultural Juan L. Ortiz, donde se presentó la obra "Tanga" de Margarita Barrios y una varieté payasa con integrantes de Paraná y Córdoba.

El cierre definitivo tuvo lugar el sábado 25 de abril en la sede de la Fundación Arbolar, en Colón, con la puesta en escena de Cajita de los sueños.

Además de las instancias performáticas, el festival propuso una serie de espacios dedicados a la formación. Entre ellos destacaron el taller de Clown en la Educación, dictado por la peruana Hilda Tovar Ventura, y el taller de Iniciación en la Bufonería, coordinado por la colombiana Diana Bolaño Meza. También, se realizó una charla debate denominada "Humor y género" que contó con la participación de Oriana del Mar Rivera Souza, Carmen Alday y María Luz Piérola, bajo la coordinación de Nadia Grandón.

En el plano académico, se llevó a cabo un ateneo sobre cultura de paz y gestión cultural en articulación con el Profesorado de Teatro de la Escuela de Música, Danza y Teatro Profesor Constancio Carminio, en diálogo con la organización Teatro Azul de Colombia.

Desde la organización, Paula Righelato destacó que este festival fue el resultado de un esfuerzo íntegramente realizado por mujeres y subrayó la importancia de los apoyos recibidos tanto del sector público como del privado.

Paula Righelato, organizadora del festival. Foto: Nicolás Rigaudi.

Según expresaron las coordinadoras, la concreción de Ría Paraná permite inscribir a la capital entrerriana dentro de un corredor cultural latinoamericano que tiene como referencia al Festival Internacional de Payasas Vabieka, de Puebla, México, vinculando así a la provincia con expresiones similares que se desarrollan en diversos países de la región.

La iniciativa contó con el respaldo de la Vicegobernación, la Municipalidad de Paraná y el Consejo de Teatro Independiente de Entre Ríos, además del acompañamiento de empresas del rubro gastronómico y hotelero de la zona.