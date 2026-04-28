Futsal: Paraná empató con Esquel y se jugará la clasificación ante Formosa

Ailén Battauz anotó los dos goles de la selección de la APFS, pero Esquel lo empató. (Foto: Carlos Traine)

El seleccionado femenino de la Asociación Paranaense de Futbol de Salón (APFS) empató este martes ante Esquel 2 a 2 en Comodoro Rivadavia, donde se disputa el Campeonato Argentino de Selecciones. El resultado, válido por el Grupo C, le permite al conjunto de la capital entrerriana depender de sí mismo para avanzar de fase.

El elenco conducido por Ayelén Gillij, que en su debut le había ganado 2 a 0 a Caleta Olivia, se imponía por dos goles gracias a los tantos convertidos por Ailen Battauz, pero no pudo conservar la ventaja y las chubutenses lograron empardar la historia.

Con el empate, Paraná llegó a los tres puntos, al igual que Esquel, pero la diferencia de gol favorece a las sureñas.

Este miércoles, desde las 14, el combinado de la APFS disputará su último partido de la Zona C. En el Gimnasio Municipal Nº 3, las chicas de la APFS se enfrentarán con su par de Formosa.

En caso de ganar, las entrerrianas se asegurarán su lugar en la siguiente instancia de la competencia organizada por la Confederación Argentina de Fútbol de Salón (CAFS), consigna Uno.