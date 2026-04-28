Los entrerrianos aportaron nueve medallas durante los Juegos Suramericanos de la Juventud

La delegación argentina concluyó con 105 medallas su participación en los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026 y los entrerrianos hicieron su aporte para una sólida actuación que dejó a la bandera albiceleste en el tercer lugar del medallero general –detrás de Brasil y Venezuela–, con 32 oros, 39 plateas y 34 de bronces.

Nueve preseas consiguieron los deportistas de la provincia que representaron a la delegación nacional, conformada por un total de 250 atletas en un evento que durante 10 días reunió más de 2500 atletas del continente. Diez de ellos fueron entrerrianos (uno no pudo competir) y dejaron en alto el nombre de la provincia con sus actuaciones.

Laureano Hopmeier (segundo de izquierda a derecha) fue medallista en natación.

Los medallistas entrerrianos en Panamá

En atletismo, el concordiense Felipe Bond se llevó la medalla dorada en los 800 metros llanos. Ganó la competencia con un tiempo de 1m56s63, su mejor marca personal (PB). Dejó segundo al brasileño Max Alves De Silva y tercero al chileno Valentín Acuña Flores.

De esa prueba también formó parte su coterráneo Jonatan Pucheta, quien arribó en el quinto lugar con un tiempo de 1m58s69, a 2,06 segundos de Bond y a apenas 0,66 del podio en el estadio Rommel Fernández, de la Ciudad Deportiva Irving Saladino.

Wendler Kossman (segundo de izquierda a derecha) logró el bronce en triatlón.

Por su parte, el paranaense Laureano Hopmeier consiguió tres medallas en la natación de los Odesur Junior, todas por equipo. Logró la dorada en la posta 4x100 libre mixto (3m33s82) y dos plateadas: 4x100 combinados masculino (3m49s52) y 4×100 libre masculino (3m24s46). Además, individualmente fue sexto en 100 metros mariposa y octavo en 200 metros del mismo estilo.

El paceño Agustín Wendler Kossmann fue digno representante de la Capital Nacional del Triatlón: obtuvo el bronce con el equipo de relevos mixtos junto a Federica Carletto, Emma Scliar y Santino Calderón Lucoratolo con un registro de 1h30m12s.

Bond, ganador del oro, y Pucheta, en acción en los 800 metros llanos.

En tenis de mesa, Agustín Asmú no pudo superar los octavos de final en el cuadro individual masculino (se ubicó 9º) pero alcanzó el bronce con el equipo mixto, luego de caer en las semifinales contra el representativo peruano. El paranaense, confirmado para los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, conformó equipo junto a Franco Varela, Alexia Salusso y Luciana Frías.

Y una de las actuaciones más sobresalientes de la delegación argentina (que tuvo como figura a la nadadora Agostina Hein, con 9 medallas doradas y dos récords sudamericanos absolutos) fue la de Gabriel Joaquín Tonina, oriundo de Villa del Rosario, en Tiro con arco. En la especialidad de Recurvo consiguió fue campeón individual masculino con victorias ante Cummings (7-1), López (7-3), Barbieri (6-0) y Wudson (6-0). También logró el oro en equipos mixtos y la medalla plateada por equipos masculinos.

Agustín Asmu logró el bronce con el equipo mixto de tenis de mesa.

Entrerrianos muy cerca del podio

La federaense Lara Wallingre quedó cuarta en levantamiento de pesas por la categoría +77kg. Levantó un total de 138 kilogramos y se ubicó muy cerca del podio que encabezó la venezolana Esmeralda Herrera (192kg), seguida por la peruana Abril Grados Gamarra (172kg) y la colombiana Jimena Mosqueda Areiza (171kg).

Lara Wallingre y Lionel Galarza se destacaron en levantamiento de pesas.

También en halterofilia, el uruguayense Lionel Galarza se destacó al ubicarse quinto en la categoría +98kg, luego de levantar 258 kilogramos. El oro fue del chileno Nicolás Pino Silva (272kg), escoltado por el paraguayo Alex Morel Valenzuela (267kg) y el uruguayo Facundo Asuaga Camargo (262 kg).

En tanto que la concordiense Mía Yaya concluyó en el cuarto lugar de la competencia individual femenina de golf, con un total de 290 golpes (+2) y a 12 de su compatriota Ana Giuliano (-10), ganadora del oro femenino con 278. También fue quinta en equipos mixtos, con un total de 576 golpes, junto a Giuliano, Franco Fernández y Tomás Giordani.

Mía Yaya quedó cuarta en la competencia individual de golf.

Sin competir

El décimo entrerriano que formó parte de la delegación fue el gualeguaychuense Carlos Della Penna (tiro con arco), pero no compitió por una sanción de los jueces ante de la etapa clasificatoria de arco compuesto. Debía afrontar dos pruebas: individual y por equipos mixtos, junto a María Giménez. Sin embargo, de acuerdo a lo informado, fue sancionado por lanzar dos fechas por encima del muro de contención del campo durante un entrenamiento.

Más allá de esta situación desafortunada, la actuación argentina ilusiona y en particular la performance de los entrerrianos los ubica con grandes expectativas entre las promesas deportivas del continente que ya piensa en los Juegos Odesur Rosario 2026.