Más allá de los bulevares, el festival teatral itinerante, tendrá su cierre este viernes en Parque Gazzano

"Las aventuras del gaucho Calandria", este viernes a las 16, en Parque Gazzano.

El ciclo “Más allá de los bulevares”, la propuesta teatral itinerante que recorre distintos barrios de Paraná con acceso libre y gratuito, transita sus últimas jornadas con una programación que se concentra en el espacio público y en el vínculo directo con la comunidad.

El cierre será este viernes 1° de Mayo a las 16 en el Parque Gazzano, con la presentación de Las aventuras del Gaucho Calandria, una adaptación del clásico de Martiniano Leguizamón interpretada por artistas locales y dirigida por Juanqui Izaguirre. La elección del espacio público refuerza el espíritu del ciclo: acercar el teatro a públicos diversos, por fuera de los circuitos tradicionales. La propuesta es con salida a la gorra.

La programación se desplegó a lo largo de la semana en distintos puntos de la ciudad. El martes 28 de abril, el festival comenzó en el centro comunitario Mitre con funciones de teatro lambe lambe (en miniatura), una propuesta íntima que invita a la experiencia individual.

El miércoles, la actividad se trasladó al Hospital Escuela de Salud Mental, donde se presentó una adaptación de Don Segundo Sombra, acercando el teatro a un ámbito poco habitual para este tipo de intervenciones.

El jueves, en tanto, la propuesta continuó en una institución educativa con la obra El solitario, basada en textos de Horacio Quiroga, fortaleciendo el vínculo entre arte y educación.

A lo largo del recorrido, también se realizaron intervenciones en centros comunitarios y otros espacios barriales, consolidando una trama cultural descentralizada que buscó generar nuevas audiencias y promover el acceso al teatro.

Con entrada libre y gratuita en todas sus funciones, “Más allá de los bulevares” reafirma una política cultural orientada a la inclusión y la participación, transformando plazas, escuelas, hospitales y barrios en escenarios posibles.

El cierre en Parque Gazzano sintetiza ese recorrido: un encuentro abierto que invita a compartir el teatro como experiencia colectiva y cercana.