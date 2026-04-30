Federación de Jubilados y Pensionados: tras el fallecimiento de Aimone, habrá un corrimiento de cargos

La Federación de Jubilados y Pensionados de Entre Ríos, realizó este miércoles la 77° Asamblea General Ordinaria. Según la información brindada a ANÁLISIS, habrá un corrimiento de cargos tras la muerte del presidente en funciones, Ercilio Aimone.

En la asamblea realizada este miércoles participaron miembros de los 35 centros. Proclamaron la única lista presentada para renovación parcial de la Comisión Directiva. Encabezaron la asamblea el vicepresidente Oscar Pirillo y la secretaria general María Angélica Hermosi, luego del fallecimiento del presidente en funciones Ercilio Aimone. En el inicio de la Asamblea se le realizó un sentido homenaje y recordaron su labor al frente de la Federación.

Participó la vocal en la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos, Claudia Vallori, junto a los asesores de Federación y trabajadores de la institución.

Cabe destacar que, en esta renovación parcial de autoridades, Aimone se postulaba para un mandato más como presidente encabezando la lista única anteriormente oficializada, por lo que se aprobó la lista completa. En los próximos días se realizará el corrimiento de cargos como marca su estatuto y asumirán las nuevas autoridades con Oscar Pirillo (vicepresidente actual) como nuevo presidente de la Federación de Jubilados y Pensionados Provinciales por un año.

Además, se aprobaron el ejercicio del período anterior y trataron las ponencias (reclamos, dudas y sugerencias) de los Centros.

También se analizó y puso a consideración de la Asamblea el proyecto de Ley realizado de manera colectiva por la Multisectorial en Defensa de la Caja, decidiendo por mayoría que la Federación acompañe con su firma la iniciativa que se presentará en la Legislatura provincial.

Para finalizar, la 77° Asamblea decidió hacer público un comunicado con diferentes puntos que marcan el rumbo de la institución en la defensa de los jubilados y pensionados provinciales de Entre Ríos.

A continuación, el documento de la asamblea:

“La 77° Asamblea de la Federación de Jubilados y Pensionales Provinciales de Entre Ríos junto a los Centros que la componen manifiestan:

Rechazamos la Reforma Previsional impulsada por el Gobierno provincial. Defendimos siempre nuestro sistema solidario al que consideramos un derecho adquirido, producto de consensos colectivos que garantizaron a los jubilados y pensionados de la Provincia una retribución digna, con movilidad automática y en correspondencia con el personal activo.

Solicitamos a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos que acelere los procesos de reclamos, sobre todo acerca de liquidaciones, que generan un perjuicio en quienes no perciben correctamente sus haberes.

Rechazamos el pago de montos no remunerativos a los activos, jubilados y pensionados provinciales, que no hacen más que desfinanciar al OSER y la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos; y echan por tierra la movilidad establecida en el 82 por ciento móvil.

Seguiremos trabajando para preservar la vigencia de la Ley 5.773/75 por sus fines sociales logrados a través de esta Federación, de 75 años de existencia en nuestra provincia y de los Centros que la componen.

Manifestamos nuestra preocupación por el funcionamiento de la Obra Social de Entre Ríos (OSER), ante los reclamos de los afiliados poniendo en evidencia la disminución de prestaciones, medicamentos y demoras en las autorizaciones. Por otro lado, queremos dar visibilidad a la situación de los afiliados a OSPLAD que no reciben respuesta en materia de cobertura, a quienes es necesario dar una solución urgente que contemple su derecho a la salud.

Reclamamos por nuestra participación en las paritarias, y bregando para que los jubilados y pensionados provinciales tengan representación, voz y voto en los espacios de decisión.

Fue aprobado por los Centros de Jubilados y Pensionados Provinciales de Basavilbaso, Bovril, Cerrito, Colón, Concepción del Uruguay, Concordia, Crespo, Chajarí, Diamante, Federación, Federal, Galarza, Gualeguay, Gualeguaychú, Hasenkamp, Hernandarias, Hernández, Ibicuy, La Paz, Lucas González, Maciá, María Grande, Nogoyá, Paraná, Ramírez, Rosario del Tala, San José de Feliciano, San Salvador, Santa Elena, Seguí, Urdinarrain, Viale, Victoria, Villa Elisa y Villaguay.