El Gobierno entrerriano simplificó el trámite de la VTV con una gestión 100% digital

El Gobierno de Entre Ríos habilitó el trámite online para gestionar la constancia que acredita que la Verificación Técnica Vehicular (VTV) no es obligatoria para circular dentro de la provincia. La iniciativa se enmarca en el proceso de modernización del Estado y es el resultado de un trabajo conjunto entre el Ministerio de Economía y las secretarías de Transporte y de Modernización.

La medida está destinada a vehículos particulares radicados en Entre Ríos, cuyos titulares tengan domicilio en la provincia. La nueva modalidad digital permite simplificar el proceso, evitar instancias presenciales y facilitar el acceso desde cualquier punto del territorio.

El trámite se realiza a través de la plataforma Mi Entre Ríos, donde se emite una constancia que certifica la exención de la Revisión Técnica Obligatoria (RTO), conocida en otras jurisdicciones como Verificación Técnica Vehicular (VTV).

En este marco, el ministro de Economía y Servicios Públicos, Fabián Boleas, destacó que "este es un paso más en el proceso de digitalización que venimos llevando adelante en la provincia. Como plantea el gobernador, se trata de traer a Entre Ríos al siglo XXI. En este caso, incorporamos a la plataforma Mi Entre Ríos un trámite clave como la VTV, que antes era manual y presencial. Se suma así a otros avances importantes, como la digitalización de turnos de salud, la simplificación del vínculo con ATER mediante la eliminación de más de 100 tasas, y las mejoras en transporte con la implementación de la SUBE y la gestión digital de beneficios para docentes y estudiantes".

Por su parte, el secretario de Modernización, Ciencia, Tecnología e Innovación, Emanuel Gainza, señaló que "a partir de hoy, el trámite de la VTV pasa a ser 100% digital y ya está disponible en la plataforma Mi Entre Ríos. Cualquier ciudadano puede ingresar desde su celular o computadora y completarlo de manera íntegramente online. Hasta ahora, este proceso requería realizarse de forma presencial, incluso en puestos camineros. Este avance forma parte de una decisión firme del gobernador de modernizar el Estado, reducir la burocracia y cuidar el tiempo de los ciudadanos. Y no será el último paso: estamos trabajando para que cada vez más trámites puedan resolverse de manera digital".

En tanto, el secretario de Transporte, Aníbal Steren, indicó que "desde la Secretaría de Transporte venimos trabajando de manera articulada con el área de Modernización y el Ministerio de Economía para avanzar en la digitalización de trámites. Ya dimos pasos importantes con la SUBE y ahora con la VTV, que se suma a este proceso. Seguimos controlando que las empresas de transporte cumplan con la revisión técnica obligatoria, y al mismo tiempo buscamos simplificar gestiones para hacerle la vida más fácil a los entrerrianos en su vínculo con el Estado provincial".

Cabe recordar que, mediante el Decreto N° 4331/98, la Revisión Técnica Obligatoria se encuentra suspendida en la provincia. No obstante, la constancia resulta necesaria para circular por rutas nacionales o en otras jurisdicciones donde este requisito es exigido. El certificado tiene una vigencia de 120 días desde su emisión y se otorga de manera gratuita.





Cómo realizar el trámite

Para obtener la constancia, los interesados deben ingresar a la plataforma Mi Entre Ríos o utilizar la aplicación móvil. Allí deberán seleccionar la opción "Nuevo trámite", buscar "Constancia de excepción de Revisión Técnica Vehicular (VTV)" y completar el formulario con los datos requeridos. Además, será necesario adjuntar imágenes del DNI del titular y de la Tarjeta Verde del vehículo.

Una vez aprobado, el documento será enviado en formato PDF, listo para ser descargado, impreso y presentado ante los controles correspondientes.