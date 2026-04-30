Colonia Avellaneda: robo de cables dejó fuera de funcionamiento la planta elevadora de líquidos cloacales

La Municipalidad de Colonia Avellaneda informa que, debido al robo de más de 30 metros de cables correspondientes a tres bombas de la planta elevadora de líquidos cloacales, el sistema se encuentra actualmente fuera de funcionamiento.

Esta situación impide el correcto bombeo de los efluentes, lo que podría ocasionar desbordes y la circulación de líquidos cloacales en la vía pública.

Ante este hecho, el Municipio ya se encuentra realizando las gestiones y tareas necesarias para restablecer el servicio a la mayor brevedad posible.

Se solicita a vecinos y vecinas comprensión ante esta situación, y se pide colaboración para aportar cualquier información que pueda contribuir a esclarecer lo ocurrido. Quienes cuenten con datos pueden comunicarse con la guardia de Obras Sanitarias al 343-5110033.

Desde el Municipio se continúa trabajando para resolver esta problemática y garantizar el correcto funcionamiento de los servicios esenciales.