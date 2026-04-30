Aldea María Luisa prepara la quinta edición de la Fiesta del Trabajador

La localidad confirmó la realización de la quinta edición de la Fiesta del Trabajador, que tendrá lugar este viernes 1 de mayo en el predio del Multiespacio La Posta. La jornada festiva comenzará a las 11 con la apertura de un amplio patio gastronómico y se extenderá durante todo el día con el objetivo de celebrar el Día del Trabajador mediante un encuentro que integre la identidad local con el esparcimiento familiar.

El eje gastronómico de la celebración será uno de los atractivos principales, ya que desde la mañana el público podrá acceder a una variada oferta de platos vinculados a la cultura de la aldea y a la fecha nacional. Entre las especialidades confirmadas se encuentran el asado con cuero, empanadas y pirok, esta última como representación de la herencia alemana del Volga que caracteriza a la zona, además de otras comidas tradicionales y bebidas regionales.

En el marco de la programación artística y recreativa, el escenario principal recibirá a diversos grupos musicales y artistas en vivo. De forma simultánea, el Multiespacio La Posta contará con una feria de emprendedores y artesanos donde se exhibirán productos manufacturados en la región, ofreciendo un espacio de visibilización para el sector productivo y creativo.

El evento contará con acceso libre y gratuito para todo público.