Paraná vivió la avant premiere de "El diablo viste a la moda 2" y el film ya llegó a la cartelera

La ciudad de Paraná se sumó a la expectativa global por el regreso de un clásico del cine con una avant premiere de El diablo viste a la moda 2. La función especial se realizó en la noche previa al estreno oficial y contó con alfombra roja, ambientación inspirada en el mundo fashion y una convocatoria que reunió a invitados y fanáticos.

El evento funcionó como antesala de uno de los lanzamientos más esperados del año, con un público que volvió a sumergirse en el universo donde se cruzan la moda, el poder y el periodismo, ejes que marcaron a la primera entrega.

Desde este jueves, la película ya forma parte de la cartelera local y propone un reencuentro con sus personajes centrales. La historia retoma a Miranda Priestly y Andy Sachs en un escenario atravesado por la transformación digital, donde las revistas tradicionales enfrentan el desafío de sostener su vigencia.

La interpretación de Meryl Streep vuelve a destacarse en su papel icónico, en una trama que combina glamour, ironía y una mirada actualizada sobre la crisis del periodismo y las nuevas dinámicas de poder dentro de la industria.

Con un fuerte componente nostálgico, la secuela busca reconectar con el público que convirtió a la primera película en un fenómeno cultural, al tiempo que dialoga con una época atravesada por cambios profundos en los consumos mediáticos y el rol de las audiencias.