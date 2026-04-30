“El jueves antes de la carrera Werner me pidió que le de una mano”, contó Di Meglio

Mariano Werner y Rodolfo Di Meglio iniciaron casi por casualidad un vínculo que derivó en una victoria en el TCPU.

El paranaense Mariano Werner y Rodolfo Di Meglio conformaron el reciente conjunto ganador en el TC Pick Up. El piloto entrerriano convocó al experimentado preparador para desarrollar la Foton que desembarcó este año en la categoría. El trabajo conjunto en un test previo rindió sus frutos rápidamente: lograron el 1-2 de la marca asiática en la clasificación, dominaron la serie más rápida y se llevaron la final de la tercera fecha de punta a punta.

El nuevo reglamento técnico de la especialidad de camionetas quitó el spoiler trasero, lo que resultó un desafío mayúsculo para todos los pilotos y equipos. Ante esta situación, el entrerriano optó por confiar en la capacidad de su amigo para balancear la puesta a punto del vehículo ante el drástico cambio normativo.





El origen del vínculo y el trabajo en pista

El titular del Di Meglio Motorsport, que no trabajaba en la categoría de camionetas desde la temporada pasada con la RAM de Javier Jack, detalló cómo se gestó este sorpresivo acercamiento de última hora.

“Surge a partir de una charla que tuve con él en función del Ford Mustang. Tengo una amistad con él de hace mucho tiempo. El jueves previo a la carrera, él iba a probar la Foton y me pidió que le diera una mano”, le reveló Di Meglio a SoloTC.

Para llevar adelante las modificaciones, el trabajo se realizó de forma colaborativa. El chasista explicó que se integró rápidamente con los mecánicos que responden a Franco García, quien alista la Foton en Salto, y que también sumaron a 1 o 2 integrantes del taller que Werner posee en Paraná para agilizar las tareas sobre el vehículo.

“Fui con gusto e hicimos mediciones aerodinámicas todo el día. Nuestro objetivo fue tratar de equilibrar aerodinámicamente la camioneta. Terminamos muy de noche, la pudimos girar y me pidió que no lo dejara a pie el sábado. Trabajé el fin de semana con ellos y se dio el resultado que ya saben”, detalló.

Werner siempre se manejó con asesoramientos externos y sabe elegir sus piezas. Ante la contundencia demostrada el fin de semana, logrando una rápida adaptación y dominando a voluntad, la pregunta decanta por sí sola: ¿es el puntapié inicial para que sigan trabajando juntos en el campeonato?

“No hemos hablado nada. Obviamente que lo haría con gusto, porque me sentí muy cómodo. Los chicos me hicieron sentir como parte de su estructura, y eso es muy importante para trabajar con armonía, lo mismo que Mariano”, argumentó.

A su vez, dejó la puerta abierta para darle continuidad al proyecto si las partes así lo deciden: “Si el equipo lo necesita y me lo pide, seguiría en el trabajo con gusto porque está bueno estar en una categoría donde uno puede sentirse protagonista”.

El Mustang, el otro nexo de la relación

El acercamiento inicial entre ambos se dio por consultas mutuas sobre el rendimiento de los autos de nueva generación. Di Meglio asiste a Gastón Ferrante en el TC y aprovechó para intercambiar conceptos técnicos con el piloto entrerriano, un referente ineludible de la marca del óvalo.

“A mí me sirve la opinión de él, y a él le sirve lo que desarrollamos en nuestro taller”, explicó el titular de la estructura sobre las charlas técnicas que mantienen. Aunque por ahora son solo consultas cruzadas en los boxes, el respeto mutuo dejó en claro que la sinergia y el trabajo en equipo entre ambos funciona a la perfección en la pista.