A Mirtha Legrand “le afectó mucho el fallecimiento de Luis Brandoni”

El empresario teatral Carlos Rottemberg sostuvo que a la icónica conductora Mirtha Legrand "le afectó mucho el fallecimiento de Luis Brandoni", ocurrido el pasado 20 de abril. Además, la diva atraviesa un fuerte cuadro gripal por el que continúa en reposo.

Tal como relató el empresario teatral en declaraciones televisivas, mantuvo una llamada telefónica con Legrand ayer “en base a la cantidad de preguntas que hubo desde el lado periodístico sobre su salud”.

“Mirtha está bien, actualmente sale de una gripe viral y no hay otra cosa”, explicó, y sostuvo que el diálogo no se basó en la salud de la diva: “Hablamos sobre otros temas, fundamentalmente sobre lo que ocurrió una semana atrás con el fallecimiento de Luis Brandoni, que la afectó mucho y que justo en ese momento estaba en el pico de su problemática gripal; entonces estuvo más ausente”.

En tono jocoso y ante la notable preocupación de los medios de comunicación y el ambiente artístico, Rottemberg pidió sobre Mirtha: “Permitámosle tener una gripe”. No obstante, detalló que se trata de “un cuadro fuerte” y que “el doctor le aconsejó que por unas semanas falte a su trabajo, entre otras cosas”.

Además, indicó que el padecimiento se debe “principalmente al aire acondicionado, al que Mirtha atribuye haber tenido mucho frío durante una función teatral” y relató: “Ella me dijo que ‘por ser tan conocida’ no se quiso cambiar de butaca ‘y, a lo mejor, me comí todo el frío’”.

Fuente: Noticias Argentinas.