Sóftbol: Argentina ganó bien y avanzó en el Mundial U23

Argentina venció sin complicaciones a Sudáfrica y se instaló en la segunda fase del Mundial U23 de Sóftbol.

La selección argentina masculina Sub 23 de sóftbol, que cuenta con mucha presencia entrerriana, cerró la fase de grupos con una victoria. El equipo nacional se impuso por 11 corridas a 6 a Sudáfrica en la ciudad de Sincelejo, sede del Mundial de la categoría que se extenderá hasta el próximo domingo en tierras colombianas.

El equipo nacional, que ya había mostrado buenos pasajes en sus presentaciones anteriores, volvió a destacarse por su contundencia ofensiva y su capacidad para sostener el ritmo de juego ante un rival que intentó reaccionar, pero no logró frenar el poderío argentino.