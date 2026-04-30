Sebastián Macchi presenta “Grita en mí” en la Casa de la Cultura, junto a Colectivo Baldío

Sebastián Macchi presenta "Grita en mí", este sábado a las 20, en la Casa de la Cultura.

El pianista, compositor y cantautor paranaense Sebastián Macchi presentará su nuevo trabajo discográfico Grita en mí el próximo sábado 2 de mayo a las 20, en la Casa de la Cultura de Entre Ríos, en un concierto que marcará un giro en su recorrido artístico.

Acompañado por Colectivo Baldío, el músico abrirá una nueva etapa de su proyecto, con una sonoridad más eléctrica, donde guitarras y baterías dialogan con la canción en un cruce con el rock, sin perder la identidad litoraleña.

“Es mi séptimo disco, se llama Grita en mí, junto a Colectivo Baldío, una banda de tintes eléctricos, roqueros, pero sin alejarse de la poética del litoral y de la canción íntima”, señaló el artista sobre este nuevo material.

El álbum es el primero concebido junto a la banda como formación estable y fue grabado en tomas completas, sin cortes, apostando a un registro de música viva, interpretada en tiempo real.

Más allá del show, la propuesta apunta a generar una experiencia integral. “Además del concierto, va a ser un evento: habrá una previa con escucha de vinilos, degustaciones y una puesta en escena muy potente”, adelantó Macchi a ANÁLISIS.

En ese sentido, destacó el trabajo colectivo detrás del proyecto: “Hay un equipo traccionando para que sea realmente un espacio de encuentro y de transformación a través del arte”.

El concierto contará con la participación especial de Flopa Suksdorf y Emi Cersofio, y desde el horario de apertura el público podrá acceder al patio del espacio cultural para disfrutar de la previa musical, junto a propuestas gastronómicas.

En escena, Macchi (piano, voz y composiciones) estará acompañado por Colectivo Baldío, integrado por batería, bajo, guitarra eléctrica, teclados, piano y voces, consolidando una formación que potencia el carácter sonoro del nuevo disco.

Con siete trabajos editados y presentaciones en distintos países, el músico continúa desarrollando una obra que cruza géneros como el folclore, el jazz, el rock y la canción, con una mirada profundamente ligada al paisaje del río Paraná.

Las entradas se encuentran disponibles a través de la plataforma Gradatickets y en The Music Store.