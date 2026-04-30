Con un grito entrerriano, Universidad Católica celebró en Guayaquil

Universidad Católica de Chile venció por 2 a 1 a Barcelona de Guayaquil, en Ecuador, por la tercera fecha del Grupo D de la Copa Libertadores de América. El primero tanto de los Cruzados fue anotado por el entrerriano Fernando Zampedri para un conjunto chileno que se subió a la cima de las posiciones.

El partido en suelo ecuatoriano

Universidad Católica sorprendió con la presión inicial que no esperaba Barcelona y que lo complicó para la salida. El equipo de Garnero sostuvo esa presión, lo que lo llevó a ser protagonista en el arranque.

A los 17 minutos llegó un baldazo de agua fría para el local. Clemente Montes llegó al área y sacó un centro al que llegó el entrerriano Fernando Zampedri, por delante de Javier Báez, para convertir el primero.

Cinco minutos después llegó el segundo tanto para el cuadro chileno, con mucha facilidad. Un centro pasado de Fernando Zuqui, encontró solo en el segundo palo a Justo Giani, que pivoteó al centro del área y apareció Clemente Montes para el segundo.

Darío Benedetto mostró su enojo en el minuto de rehidratación. “Así no, así no”, les dijo a sus compañeros, antes de que César Farías tome la palabra. Al regresar al campo de juego, el Pipa fue el que más lo intentó, con un par de disparos que pudo controlar Vicente Bernedo.

De sus pies también surgió la acción más importante para los amarillos, antes del final del primer tiempo. Recibió de espaldas y asistió a Jandry Gómez, que controló y Eugenio Mena lo incomodó, por lo que su disparo no fue al arco.

Farías se la jugó en el arranque del segundo tiempo con tres cambios, con el ingreso de Tomás Martínez, Jefferson Wila y Jefferson Intriago. En algo mejoró el rendimiento de Barcelona, que tuvo más dinámica y velocidad para atacar.

El descuento local llegó recién a los 79 minutos. En un centro desde la izquierda de Martínez, Céliz logró un buen remate de cabeza para el 1-2 en el Monumental.

A los amarillos no les alcanzó el tiempo para igualar. Los intentos no fueron los mejores y Católica se defendió aún más tras el gol, para cerrar el partido y quedarse con la victoria.