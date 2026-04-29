Esteban Vítor y las demoras de la Justicia en causas de corrupción: “Lo importante es que se sepa la verdad”

Esteban Vítor justificó la demora en aprobar la ley de ficha limpia en el Senado porque “no tenemos las mayorías” e indicó que hoy “hablar de candidaturas electorales es faltarle el respeto a la gente.

En el programa de televisión “Cuestión de Fondo” (Canal 9, Litoral), el secretario de Legal y Técnica de Entre Ríos, Esteban Vítor, delineó un mapa complejo de la gestión provincial, donde la agenda de transparencia convive con tensiones legislativas, causas judiciales de alto impacto y un escenario político atravesado por la urgencia social.

Uno de los ejes centrales fue la demora en la Ley de ficha limpia, una iniciativa impulsada por el Ejecutivo que aún permanece -inexplicablemente- estancada en el Senado. Vítor indicó que el proyecto “establece la imposibilidad de presentarse electoralmente como candidatos a personas que tengan condenas en doble instancia”, aunque reconoció que la discusión se trabó en torno a si debía exigirse sentencia firme. “No tenemos las mayorías”, admitió, al referirse a la Comisión de Legislación General, y subrayó que, pese al vínculo político, “no es tan fácil” destrabar el debate. Aun así, aseguró que existe una directiva clara del gobernador Rogelio Frigerio: “Está interesado en sacar este proyecto y nos ha instruido a varios funcionarios… que tratemos de sacarlo lo más rápido posible”.

En materia judicial, el funcionario se refirió a la apertura de una nueva línea investigativa en la causa de los contratos truchos, que amplió el foco hacia ex autoridades provinciales. Con cautela institucional, sostuvo: “Lo importante es que se sepa la verdad”, y remarcó la magnitud del perjuicio: “Sabemos que fue un desfalco de unos 53.000.000 de dólares”. Recordó que ya en su etapa como legislador había advertido inconsistencias: “Veíamos que no nos cerraban algunos números”, aunque aclaró que desconocía la operatoria concreta que luego salió a la luz.

En ese marco, destacó una decisión política orientada a la recuperación de esos fondos públicos sin esperar una sentencia definitiva en materia penal. “Se instruyó a los presidentes de las Cámaras para que se busque la manera de recuperar el dinero… y que no se espere hasta la sentencia penal”, indicó, aludiendo a contratos “nulos o inexistentes”. La premisa, insistió, fue actuar con celeridad dentro de los márgenes del Estado de Derecho.

El análisis también incluyó la causa Securitas vinculada a la empresa estatal de energía. Aunque aclaró que no intervino directamente desde su actual función, afirmó que durante la gestión se avanzó en controles internos. “Se mejoró muchísimo… hoy se cumplen normas de ‘compliance internacional’”, sostuvo, y contrastó con el pasado al señalar que antes “la gestión era el manual del almacenero”. En esa línea, reivindicó un “vuelco rotundo” hacia prácticas más transparentes.

En el programa “Cuestión de Fondo” (Canal 9, Litoral) Vítor enumeró además una serie de denuncias impulsadas por la actual administración, que abarcaron irregularidades en comedores escolares, el Puerto de Concepción del Uruguay, el sector minero y en el ámbito educativo de gestión privada. En relación con este último, precisó que se detectaron situaciones donde “se habían entregado el dinero, pero no se habían pagado los salarios correspondientes”, lo que derivó en presentaciones judiciales.

En el plano institucional, abordó la situación del Consejo de la Magistratura, que había quedado paralizado por reformas previas. “Tuvimos que modificar la ley”, explicó, y aseguró que existe “una decisión política de tratar de hacer la mayoría de los concursos posibles”, en un intento por normalizar el funcionamiento del organismo.

Consultado sobre el escenario electoral, evitó profundizar en especulaciones. “Hablar de candidaturas es hasta faltar al respeto a la gente”, afirmó, al considerar que la prioridad social pasa por “llegar a fin de mes”. Sin embargo, dejó entrever su respaldo a la continuidad de la gestión: “Se necesitan cuatro años más… es una gestión transformadora”. En ese sentido, enumeró medidas como la eliminación de los gastos reservados - “¡cero!” -, la implementación de la boleta única y la regulación del financiamiento político.

Hacia el final, Vítor vinculó las tensiones políticas con la lucha contra el delito organizado. “Sabemos que hay operaciones de prensa para desprestigiar… y seguramente tiene que ver con la lucha que se ha emprendido”, sostuvo, en referencia al combate contra el narcotráfico. Así, en “Cuestión de Fondo”, Vítor configuró un discurso que buscó equilibrar autodefensa institucional, reconocimiento de obstáculos y reafirmación de una agenda centrada en la transparencia y la gestión.

- ¿Por qué esta trabada la ley de ficha limpia que tanto prometieron en la provincia? Nos dicen que el obstáculo está en el Senado, más precisamente en la Comisión de Legislación General que preside Nancy Miranda, quien no da lugar a que se analizaba el proyecto, que ya tuvo media sanción en Diputados en febrero del año pasado. Y fue un tema que usted venía peleando y pregonando.

-Sí. Convengamos que en este proyecto también está previsto un capítulo de límite de obsequio para los funcionarios, y, además, está lo de ficha limpia; que es la imposibilidad de presentarse electoralmente como candidatos personas que tengan condenas en doble instancia. Así lo establece el proyecto que mandamos. Eso ha sido, se ha debatido en el Senado. El proyecto se aprueba en agosto del 2024 en Diputados, tuvo todo un trámite por Comisiones, un trámite normal.

- ¿Establece solo condenas?

-La doble instancia. Ahí la discusión está porque hay quienes hablan de sentencia firme también. Bueno, eso es necesario que se debata. Nosotros en el Senado, ustedes saben que, en el caso de la Comisión de Legislación General, no tenemos las mayorías.

-Pero, tienen buena relación. Caso contrario no hubiera salido el proyecto de la Obra Social de Entre Ríos (OSER). Hay manejo, digamos, “hay muñeca” del Poder Ejecutivo.

-Hay otros temas. Pero, lo que les puedo decir, porque permanentemente lo hablamos con el gobernador y en las reuniones de gabinete, que el gobernador está interesado en sacar este proyecto y nos ha instruido a varios funcionarios, entre ellos a mí, que tratemos de sacarlo lo más rápido posible.

-Pero, el gobernador no puede levantar el teléfono y hablar, por ejemplo, con la senadora Miranda, con quien tiene alguna buena relación.

-Sí, no solamente el gobernador. El ministro de Gobierno (y Trabajo, por Manuel Troncoso) tiene buena relación. Yo también tengo trato.

- ¿Y qué y qué argumentos les dan? Porque es mucho tiempo un año y dos meses.

-Sí… hay una serie de proyectos que están ahí también, desde hace un tiempo, como el proyecto que regula lo que tiene que ver con las llamadas pensiones de privilegios para gobernador y vicegobernador. Eso está parado. Hay otro proyecto como el de consorcio camineros que también están ahí. Nosotros estamos tratando de que -y somos respetuosos también del Senado-, como dicen ustedes, ha transcurrido un tiempo importante, pero estamos buscando la forma de que salga esto.

Causa contratos truchos II

- ¿Cómo le cayó la decisión de la Justicia de hacer una “causa de contratos dos”? Es decir, más allá de que todavía sigue con las diferentes instancias la causa contrato uno, el hecho que se haya abierto un expediente específico para la causa de contratos dos que involucra a los exgobernadores, vicegobernadores, presidentes de las Cámaras.

-Sí, entiendo… No conozco bien el expediente. Pero, entiendo que, cuando más se investigue y se respete el derecho de defensa, me parece que en un Estado de Derecho lo importante es que se sepa la verdad, Y quiénes han sido los responsables de eso. Sabemos que fue un desfalco de unos 53.000.000 de dólares.

-Usted era diputado cuando esto se conoció en septiembre de 2018.

-Así es. Y nosotros tuvimos un rol activo para que se sepa la verdad. Veníamos viendo, nosotros teníamos asesores en el bloque de Diputados que comandaba la diputada (María Alejandra) Viola. Estudiábamos los presupuestos y veíamos que no nos cerraban algunos números. Hicimos presentaciones en ese momento al entonces presidente de la Cámara (Sergio Daniel) Uribarri, haciéndole notar. Hubo charlas. A través de la presidencia del bloque hubo reclamos de esto.

- ¿Ustedes no comentaban eso en los pasillos? Nunca escucharon o vieron personas…

-A nosotros nos llamaba la atención el presupuesto que había, que no se condecía con lo que uno veía… lo que estábamos todos los días ahí en la Cámara de Diputados. Eso nos llamaba mucho la atención. La verdad que uno no sabía que, por ejemplo, había gente que tenía de 200 plásticos y cobraba con las tarjetas. La verdad que uno lo desconocía.

- ¿Nunca se cruzó con algunos de ellos?

-No. La verdad que no los conocía, y no los conozco. Nunca tuve trato con ellos. Es más, si hoy los cruzo por la calle, tampoco sabría quiénes son.

-Recordamos que nosotros, en este programa, tres meses antes de septiembre del 2018, denunciamos los manejos que tenía el diputado Ricardo Troncoso, que tenía un bloque unipersonal.

-Sí, él se había ido de nuestro bloque.

-Nosotros denunciamos que se quedaba con la plata de los empleados… Y creemos que eso pudo haber sido un llamado de atención. De decir… sí pasan estas cosas… que ya habían sido en su momento denunciadas. Recordemos la causa contra la Mónica Torres, cuando era diputada provincial de Sergio Montiel. Que fue incluso condenada.

-Lo importante en esto es que se sepa la verdad. Y que se sepa que los fondos de los entrerrianos, que son fondos que ustedes saben que, en vez de estar en hospitales, en rutas, en asistencia social, en gente que lo necesita, se fue por la corrupción.

-No ya desde su rol como secretario de Legal y Técnico sino como abogado, ¿le sorprende que más allá que es una investigación que lleva su tiempo… pero desde el 2018 a la actualidad, pasaron muchos años. Y todo el grupo de abogados defensores de los imputados, están todo el tiempo apelando, recusando, viendo qué cosas hacer para seguir postergando la decisión judicial. Creemos que la doctora Marina Barbagelata viene trabajando el análisis de las pruebas de elevación a juicio desde hace dos años. Al paso que se va, sinceramente, no se sabe cuándo será el juicio. No sabemos si llegan al año que viene e incluso pueden llegar al 2028. Es decir, 10 años más tarde que la denuncia.

-Hoy a mí me toca el rol de funcionario y no quiero interferir en la decisión judicial. Porque a veces lo que uno puede decir puede ser malinterpretado. Pero vuelvo a lo anterior: me parece importante que se sepa la verdad. Y que se pueda recuperar el dinero. En eso, el gobernador Frigerio… nosotros hicimos un dictamen desde la Secretaría Legal y Técnica, y por decisión del gobernador Frigerio, se intuyó a los presidentes de las Cámaras para que se busque la manera de recuperar el dinero. Los 53.000.000 de dólares. Y que no se espere hasta la sentencia. Yo sé que se está trabajando en eso. No es fácil. Hay documentación. Pero, que no se espere hasta la sentencia penal, porque hay casos de contratos nulos o inexistentes, o sea, contratos que nunca se firmaron o contratos.

- ¿Qué le qué le decían sus pares del bloque y los opositores cuando usted cada año insistía que había que difundir quiénes eran los asesores los contrataban? De hecho, usted lo hacía todos los fines de año.

-Yo estaba convencido de eso.

- Pero ¿qué le decían sus compañeros de bancada y el bloque oficialista en ese momento?

- No, no.

- ¿Lo ignoraban?

-Llegaba fin de año. Hacía un balance. Mostraba quiénes eran mis asesores. Ponía arriba de la mesa los contratos, o sea, a disposición. Llamamos a una conferencia de prensa que había periodistas, unos 10-15 periodistas y hacíamos un balance de los proyectos, de las gestiones que hacíamos también. No quiero ser autorreferencial, pero me parece que es la manera que un legislador, que lo votó la ciudadanía, muestre su trabajo y diga, y sea consecuente de lo que dice y hace. Bueno, eso nada más ni nada menos fue eso lo que hicimos cuando fuimos legisladores.

Causa Securitas y Enersa

- ¿Sigue el tema de la causa Securitas en la empresa Energía de Entre Ríos Sociedad Anónima (Enersa) que impulsa la jueza Federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado?

-Lo he seguido por los medios.

- ¿A ustedes le han pedido algún informe o algo similar? Recordemos que usted fue síndico de Enersa.

-He durante varios meses como síndico de Enersa. En ese momento había llegado un pedido de informe y varios oficios que eran contestados en tiempo y forma. Y siempre hubo una actitud de la empresa, durante esta gestión de mostrar todo y poner a disposición de la jueza Arroyo Salgado toda la información.

-Pero, le insistimos.. hubo específicamente desde el Juzgado de San Isidro pedidos de información a ustedes como organismo.

-A la empresa.

-A ustedes como Secretaría Legal y Técnica, ¿no?

-No. En la Secretaría Legal y Técnica, no. Puede ser que, a la Secretaría General de la Gobernación, hayan llegado algunos oficios. La verdad que no lo tengo presente. Pero, permanentemente se contestan, no solamente esta causa, sino muchas veces se mandan a pedir informes. Todos son contestados en tiempo y forma.

-Cuando fue entrevistado en este programa el año pasado, sostuvo que creía que en Enersa había más casos de corrupción. Además, de lo de Securitas. ¿Sabes si se hubo investigaciones internas en Enersa que determinaron otras irregularidades?

-Eso fue una intuición mía, digamos… Yo lo dije. Pero, sé que hubo… todo lo que es controles, transparencia, todo lo que tenía que ver con un manual de compras, se mejoró muchísimo, porque no había nada. Hasta que llegamos nosotros, la gestión era el manual del almacenero, digamos. Y, bueno, ahí se puso… y en esto quiero destacar a quien es el presidente de la Comisión Fiscalizadora, Iván Kerr, en este momento ha hecho un trabajo formidable, busca la transparencia de todos los sistemas de compras. Creo que también hay muchos más controles. Hoy se cumplen con normas de “compliance internacional” (Nota de la Redacción: normas estándares y directrices diseñadas para garantizar que las organizaciones cumplan con leyes, regulaciones y principios éticos globales). Y en esto creo que se ha dado un vuelco rotundo entre la anterior gestión y la actual.

-En la causa Securitas, el exfuncionario que aparece más veces y más cuestionado, es José Gervasio Laporte ya fallecido. Que ocupaba -aunque luego fue reemplazado- el lugar que usted ocupa ahora. Nunca se conoció si se observaron irregularidades o desprolijidades en el área suya. Nunca encontraron nada que los sorprendieran…

-Nosotros trabajamos sobre dictámenes que son propias de la gestión de nuestro gobierno.Seguramente, debe haber habido dictámenes del doctor Laporte para sacar decretos, normas y resoluciones. Pero, la verdad que no hemos tenido tiempo. Y aparte no corresponde, me parece, porque es un tema que se hace un dictamen para un decreto. Lo que hay que investigar después.

-Exacto, porque ese decreto, ese acto administrativo puede determinar situaciones…

-Exactamente. No es una cuestión abstracta.

Denuncias en la Justicia

- ¿Han hecho denuncias formales en este tiempo ante la Justicia?

-Sí, se han hecho denuncias.

- Podría recordar algunas.

-Por ejemplo, en comedores escolares.

-Claro, Concordia, Paraná Campaña y Diamante. Y también irregularidades en el Puerto de Concepción del Uruguay.

-En el Puerto de Concepción del Uruguay también.

- ¿Y eso lo siguen ustedes?

-Bueno, es la Fiscalía de Estado la que sigue esos temas. La función de la Secretaría Legal y Técnica es asesorar al gobernador y participar en todo lo que tiene que ver con las normativas.

- ¿Hicieron una presentación por el tema de los aportes jubilatorios falsos en el ámbito del Consejo General de Educación?

Así es.

-Y también irregularidades en Minería.

-En Minería tenían que ver con las guías mineras. También en el Consejo de General de Educación tenían que ver con aportes que el gobierno proveía a algunas entidades educativas de gestión privada. El gobierno da un subsidio… llamémosle aportes… está la discusión si son aportes o si son subsidios, a las entidades educativas para que paguen los salarios docentes y del personal no docente. Y hubo casos que se habían entregado el dinero, pero no se habían pagado los salarios correspondientes. Y la actual diputada nacional y extitular del Consejo General de Educación (Alicia Fregonese), hizo la pertinente denuncia.

Consejo de la Magistratura

-Respecto al tema del Consejo de la Magistratura, ¿cuál es la autocrítica que hay en el Ejecutivo hoy por hoy?

-No. Nosotros cuando llegamos teníamos un Consejo que estaba paralizado porque se había modificado la ley. Nosotros fuimos muy críticos en la bancada de Juntos por Entre Ríos de ese proyecto, porque, más que nada -y lo dijimos- establecía, por ejemplo, el banco de casos. El Banco de Casos son -para que la gente entienda- casos jurisprudenciales. Y dijimos qué iba a pasar: que no se iba en la práctica poder llevar a cabo por la cantidad. La ley establecía cien casos… que fue lo que pasó… y no se podían conseguir los casos. Estuvo paralizado. Tuvimos que modificar la ley. Por eso se ha demorado un poco. Pero, le puedo asegurar que hay una decisión política de tratar de hacer la mayoría de los concursos posibles. Es más, hoy salió una resolución del Consejo de la Magistratura llamando a un montón de concursos.

- ¿Son 50 los casos más o menos paralizados hoy por hoy?

-Tal vez un poco más.

Elecciones y candidaturas

-Usted hace dijo que a su juicio Frigerio debería ir por la reelección. Cómo se debería resolver, a su entender, el tema de la convivencia electoral con La Libertad Avanza. Porque hoy por hoy, ustedes están analizando que quizás sería necesario ir a junio con las elecciones y desdoblar. Pero, el presidente Javier Milei no quiere elecciones desdobladas.

-Nosotros estamos concentrados en la gestión. Las elecciones nacionales fueron hace poco. La gente no está pensando en si las PASO sí, las PASO, no. O quién va a ir de candidato. Pero, hoy hablar de cuestiones “de rosca política” y de cuestiones de candidaturas es hasta faltar al respeto a la gente. Porque sabemos que la gente lo que está pensando es llegar a fin de mes. Y me parece que hoy hablar de candidaturas…

- Pero no le dijimos de ninguna candidatura. Pero, ustedes están hablando que Frigerio debería ir por la reelección.

- Ustedes me había hecho una pregunta en la radio. Si hoy fuera la fecha de las elecciones o de las candidaturas, estoy convencido. Para mí se necesitan cuatro años más para la gestión… de esta gestión que es transformadora. Nosotros estamos convencidos, que le hemos dado un rumbo distinto a esto. A la inercia que tenía estos 20 años, y no solamente presentamos este tema de ley de Ética Pública y ficha limpia. Hay leyes que ya salieron como el acceso a la información pública. Ley de transición de gobierno, porque resulta que el gobierno que se va nombra un montón de empleados, se gasta toda la plata, que fue lo que nos pasó a nosotros, y después no hay nada… después cuesta muchísimo administrar cuando no hay un peso y hay un montón de gente nombrada. Y complica muchísimo la gestión. También eliminamos los gastos reservados. Ustedes saben, cuando fui legislador presenté el proyecto, y una decisión política del gobernador: primero sacó un decreto eliminando los gastos reservados, y después se fue por ley. Y eso creo que es algo, lo tienen que reconocer, algo realmente trascendente No hay gasto reservado. ¡Cero! Y eso creo que es histórico. Y, además, la ley que tiene que ver con lo político… la ley que es actualizar toda la normativa que tiene que ver con las elecciones. Se puso la boleta única, que no existía… muchas veces declamada, pero nunca se cumplió. Se reguló el tema de las campañas políticas y los límites de aportes. Se reguló en la ley también los límites a la publicidad (electoral). Creo que en esto es transformador. Que nos falta, nos falta. Pero, está la decisión política y lo hemos demostrado con hecho concreto. A veces, algunos casos, no han salido como esta ley de Ética Pública. Pero, les puedo asegurar que hay una decisión del gobernador.

-Esperemos, lo vamos a seguir todo el tiempo.

-Es más, en las reuniones de gabinetes, ayer tuvimos una…

-Pero, levanten el teléfono y hablen con la senadora Miranda…

-No es tan fácil. No es no es fácil. Cada uno tiene su convicción y tiene sus ideas.

-Abordaremos un tema del que usted nunca ha hablado ¿Usted integró la Sociedad Rural?

-Sí. fui director por Entre Ríos. La Sociedad Rural era una de las cuatro entidades que integraban la Mesa de Enlace.

-O sea que usted lo conocía bastante a Leonardo Airaldi.

-Sí, lo conocía. En realidad, yo fui con otros, fundador de la Sociedad Rural de Diamante. Yo fui uno de los fundadores. Integré la primera Comisión Directiva. El tío de Airaldi era el presidente, y la mamá de Airaldi era la que estaba en la Comisión. Y él no participaba. Después apareció.

-Y llegó a ser presidente de la Sociedad Rural de Diamante.

-Sí, de la Rural de Diamante. La Rural de Diamante es autónoma, digamos.

- ¿Y cuánto le sorprendió toda esta realidad de hoy de Airaldi vinculado al narcotráfico?

-Sí, todo lo que he visto por los medios, realmente me sorprendió. Pero, digamos, yo creo, por lo que he visto, y me parece que lo que se ha dicho del gobernador Frigerio y de (Néstor) Roncaglia (ministro de Seguridad y Justicia), que había posibilidades que el sicario lo (podían) matar, tiene que ver un poco -me parece a mí- con la investigación y por la decisión política. Otro de los temas, yo sé que ustedes son críticos del gobierno, pero reconozcan algunas cosas. La lucha contra el narcotráfico de este gobierno…

-No tenemos dudad. Es más, Roncaglia tiene historia y dos balazos en las piernas. Lo conocemos a Roncaglia de cuando era director de Narcotráfico de la Policía Federal Argentina, es decir, antes de ser el jefe de esa Fuerza de Seguridad.

-Sabemos que hay operaciones de prensa para desprestigiar a él y al gobernador. Y seguramente tiene que ver con la lucha que se ha se ha emprendido.

Programa “Cuestión de Fondo” (Canal 9, Litoral) emitido el miércoles 29 de abril de 2026