Maier sobre su proyecto: "Le va a permitir a la Policía poder realizar un mapa del delito de su jurisdicción"

El diputado provincial de Juntos por Entre Ríos, Jorge Maier, presentó un proyecto de ley que propone la creación de un sistema de denuncia digital, con el objetivo de ampliar el acceso de la ciudadanía a los mecanismos formales para reportar hechos delictivos o situaciones que requieran intervención judicial.

La iniciativa ya tomó estado parlamentario y apunta a resolver una de las principales dificultades señaladas por vecinos en distintos puntos de la provincia: las barreras de acceso al momento de radicar una denuncia, ya sea por distancia, tiempos de espera o incluso temor a concurrir a una dependencia policial.

En diálogo con Un martillo para darle forma (Radio Plaza), Maier explicó los alcances de la propuesta y remarcó que el objetivo central es facilitar la participación ciudadana en el sistema de seguridad: “El proyecto de creación de un sistema de denuncia digital viene a darle la oportunidad a la ciudadanía de acercarse a la posibilidad de solicitar los requerimientos de las denuncias pertinentes”.

Accesibilidad y funcionamiento

El legislador señaló que el sistema permitiría realizar denuncias durante las 24 horas, sin necesidad de asistir a una comisaría o fiscalía, lo que podría revertir situaciones que actualmente desalientan a los ciudadanos.

En ese sentido, sostuvo: “Muchas veces por distintas circunstancias son de difícil accesibilidad y también debemos decir que hay personas que tienen miedo de ir a realizar una denuncia”. A esto sumó inconvenientes operativos: “Van a querer realizar la denuncia y a lo mejor no está el sumariante que tiene que tomar la misma y eso va desalentando la posibilidad de realizarlo”.

Según explicó, la herramienta también permitiría mejorar la calidad de la información disponible para las fuerzas de seguridad: “Le va a posibilitar a la policía, al tener mayor cantidad de denuncias, poder realizar un mapa del delito de su jurisdicción”.

Cómo sería la denuncia digital

Ante la consulta sobre la implementación práctica del sistema, Maier detalló que la denuncia se canalizaría a través de un formulario online disponible en la página oficial de la Policía de Entre Ríos.

El propio legislador indicó: “Va a existir un formulario preestablecido que va a ir guiando al usuario para poder completarla en el marco de que después tenga todos los elementos necesarios para que esa denuncia tenga validez y claridad”.

Entre los datos requeridos se incluirían información personal, domicilio, horarios, personas involucradas, testigos y damnificados. Además, se podrá adjuntar material complementario: “Va a poder incorporar también material gráfico, fotos o video”.

Uno de los puntos centrales del proyecto es la validación de identidad como reemplazo de la firma tradicional exigida por el Código Procesal Penal. En ese sentido, Maier explicó: “Se va a suplir la falta de firma con la validación de su identidad, como cuando generamos un usuario en AFIP o ANSES”.

Cada denuncia generaría un número de seguimiento y sería remitida a la departamental policial correspondiente, desde donde se garantizaría su trazabilidad hasta la intervención judicial.

Un complemento, no un reemplazo

Consultado sobre el vínculo con el sistema de emergencias, el diputado aclaró que la iniciativa no reemplaza al 911: “El 9-1-1 es una solicitud de emergencia, la denuncia digital es un insumo más que va a tener el ciudadano para requerir la intervención ante un ilícito”.

En esa línea, remarcó que se trata de ampliar las herramientas disponibles y no de sustituir los canales existentes, que seguirán funcionando tanto en forma presencial como a través de apoderados.

Impacto en la prevención y la gestión policial

Maier también consideró que la implementación del sistema permitiría optimizar el trabajo de la Policía, al reducir tareas administrativas y fortalecer la prevención del delito.

Según afirmó: “Esto viene a sacarle una parte administrativa a la policía y que pueda dedicarse más a lo que requiere la ciudadanía, que es la prevención”.

En cuanto a la operatividad, sostuvo que no sería necesario incrementar la planta de personal, aunque sí avanzar en instancias de capacitación: “La policía cuenta con personal capacitado y con las nuevas tecnologías seguramente se podrá ir automatizando la distribución de las denuncias”.

Apoyo institucional

El legislador indicó que el proyecto ya fue presentado ante autoridades del área de seguridad y justicia de la provincia, quienes manifestaron interés en la iniciativa.

“Se lo presenté al ministro, lo hablé con el secretario de Justicia y con el jefe de la Policía, y lo ven con beneplácito”, señaló, al tiempo que destacó que el sistema podría mejorar tanto la experiencia del ciudadano como la eficiencia de las fuerzas de seguridad.

El proyecto ahora deberá ser debatido en comisión dentro de la Cámara de Diputados.