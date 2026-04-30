Stang: “El objetivo es pelear el campeonato hasta el final”

El crespense Emiliano Stang analizó su gran momento en el TC2000. En la antesala de la tercera fecha del campeonato, que se disputará este fin de semana en Concordia, donde llega como uno de los principales candidatos tras dos podios consecutivos y con la ilusión de conseguir su primera victoria del año en un circuito que conoce muy bien.

Durante la charla con el Once Deportivo, Stang se mostró entusiasmado con el escenario entrerriano y su presente competitivo. “Vamos a Concordia, una pista que me gusta mucho. Corro en mi provincia, también nos gusta por ese lado”, expresó el piloto, destacando el valor emocional de correr cerca de su gente.

Además, recordó su historial positivo en el trazado: “Fui el último ganador en Concordia en el TC 2000 y había hecho una muy buena clasificación, buena final. Es una pista que siempre me cayó bien”.

El análisis del circuito de Concordia ocupó un tramo central de la entrevista. Stang explicó que se trata de una pista compleja y variada, donde el equilibrio del auto es clave para ser competitivo en todos los sectores. “Tenés muchas partes distintas, tenés curvas muy rápidas, curvas muy lentas, la chicana que es mítica en Concordia. Hay que tratar de encontrar un balance siempre que esté bien en todos lados del auto”, detalló.

En cuanto a su objetivo deportivo, fue claro y directo. “El objetivo es pelear el campeonato hasta el final”, afirmó, dejando en evidencia que su mirada está puesta en la lucha global por el título y no solo en resultados parciales.

Stang también se refirió a su condición de líder del campeonato y a las dificultades que implica correr con lastre. “Llegamos muy bien, tenemos los 40 kg de lastre que obviamente pesan, por estar puntero del campeonato”, explicó el piloto, reconociendo el desafío adicional que enfrenta en cada fecha.

Además, destacó la paridad del certamen y la presencia de rivales fuertes como el entrerriano Franco Riva, quien también pelea en la parte alta de la tabla. El campeonato, según Stang, se define en pequeños detalles y consistencia a lo largo del año.