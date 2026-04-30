"Paraíso": la obra de Luciano Cáceres inicia su gira con una función en Santo Tomé

El actor Luciano Cáceres llegará a la ciudad de Santo Tomé, provincia de Santa Fe, este sábado 2 de mayo a las 21:30 para presentar su nueva propuesta teatral titulada "Paraíso". La función se llevará a cabo en las instalaciones del Centro Cultural 12 de Septiembre, ubicado en calle 25 de Mayo 1940, en el marco del inicio de la gira nacional de esta pieza que actualmente se encuentra en cartel en la ciudad de Buenos Aires.

La presentación busca acercar al público una experiencia escénica de ficción atravesada por una profunda reflexión sobre la identidad y la memoria, e interrogantes que van surgiendo sobre las construcciones de la masculinidad y los contrastes sociales.

La trama de la obra se centra en la figura de Juan Valero, un influyente empresario que atraviesa una cirugía de trasplante de corazón. Tras la intervención, el protagonista comienza a percibir que el órgano recibido conserva los recuerdos y la esencia de su donante, quién fue una mujer dominicana que ejercía la prostitución y que provenía de un barrio humilde denominado Paraíso de Dios. A partir de este suceso, la puesta en escena aborda las consecuencias de la convivencia de dos mundos diametralmente opuestos en un mismo cuerpo, analizando si es posible que junto con el trasplante físico se trasladen también los deseos, las emociones y la historia de vida de otra persona.

Bajo la dirección de Ignacio Rodríguez de Anca, "Paraíso" aborda temáticas como la desigualdad social, la ambición, la corrupción y las diversas formas en que se manifiesta la violencia y el deseo en la sociedad contemporánea.

Luciano Cáceres cuenta con una trayectoria de más de tres décadas en el ámbito del espectáculo nacional, habiendo participado en más de cincuenta montajes teatrales y veinte producciones cinematográficas. Su labor fue reconocida con numerosos galardones, entre los que se destacan los premios ACE, Martín Fierro, Estrella de Mar y Cóndor de Plata.

En esta oportunidad, el actor vuelve a las tablas con un proyecto que sucede a sus recientes trabajos en obras como "Muerde" y "Elsa Tiro".

Ficha técnica:

-Versión: Dany Mañas

-Dirección: Ignacio Rodríguez de Anca

-Intérprete: Luciano Cáceres

-Dispositivo escénico: Victorio Bello

-Vestuario: Carolina Langer

-Iluminación: Ricardo Sica

-Asistencia de iluminación: Diego Becker

-Música original y diseño sonoro: Nicolás Diab

-Diseño audiovisual: Sonia Frickx

-Video: Miguel Álvarez y Mateo Sapire

-Asistencia artística: Verónica Mc Loughlin

-Producción en gira: Rubén Villalba

-Prensa en Santa Fe: Rosana Balbuena

Las entradas para la función se encuentran disponibles para la venta a través de la plataforma digital Platea Vip.