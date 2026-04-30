Denunciaron al titular del 911 y otras autoridades policiales por supuestos delitos cometidos con adicionales

Un grupo de policías en actividad formuló una denuncia penal contra funcionarios de la fuerza, a quienes acusan de malversación de fondos con los recursos de los adicionales que cumplen los uniformados.

La denuncia apunta, entre otros, a Juan Manuel Zunino, jefe de la División 911 y Videovigilancia quien detenta, según la denuncia, “un alto nivel de exposición, reconocimiento y ascendencia dentro de la estructura de seguridad, con vínculos visibles con autoridades superiores, incluyendo ámbitos del Ministerio de Seguridad y Justicia, es decir, del nivel político”. “Este nivel de inserción y proyección institucional, permite razonablemente inferir que los hechos denunciados no responden a conductas individuales aisladas, sino que se inscriben en una estructura con capacidad de sostener, reproducir y eventualmente encubrir la operatoria”, se indicó en el escrito que publicó Entre Ríos Ahora.

La denuncia está presentada con una cautelar para que se reserven sus nombres, y se pida a la Policía que no haya represalias dentro de la fuerza contra los denunciantes. En el escrito, advirtieron que ponen “en conocimiento hechos de extrema e inusitada gravedad institucional que podrían configurar la comisión de variopintos delitos de acción pública”.

La representación legal es del abogado Rubén Pagliotto, quien señaló que “la presente denuncia no implica la reiteración de hechos ajenos, sino que incorpora situaciones conocidas y vivenciadas por los comparecientes, que permiten ampliar, complementar y dotar de mayor precisión a la maniobra investigada, poniendo en evidencia la existencia de un sistema organizado de recaudación ilegal dentro de la División 911 y posiblemente de otras áreas de la institución policial”.

“En este marco, se formula denuncia penal contra los oficiales jefes de policía Juan Manuel Zunino, Alejandro Villarreal, Luján Micheloud, Alexis Minetti y César Gutiérrez, así como también contra todo otro funcionario que pudiera resultar responsable, por la posible comisión de los delitos de peculado (art. 261° CP); malversación de caudales públicos (Art. 260°); exacciones ilegales (art. 266° CP); abuso de autoridad (art. 248° CP); coacción (art. 149° bis CP); falsedad ideológica de instrumento público (art. 293° CP) y encubrimiento (art. 277° CP), y/o cualquier otra figura delictual que, dentro del contexto fáctico, pudiera surgir conforme avance la investigación. Asimismo, los tipos penales que eventualmente se configuren, lo serán tanto a título de dolo como de culpa, cualquiera haya sido el grado de participación criminal que le cupo a quienes resulten penalmente responsables”, se manifestó.

Respecto de la presentación, Pagliotto sostuvo que a la denuncia “la hemos bautizado como la causa de los ´Adicionales Truchos´, emulando a la causa de los ´Contratos Truchos´. Es un caso escandaloso de corrupción y saqueo de fondos públicos, pero esta vez, con un rol protagónico de -algunos- de los altos mandos de la Policía de Entre Ríos, organismo que está bajo la órbita ministerial del Dr. Néstor Roncaglia, quien al menos, debería estar enterado de este criminal saqueo de fondos que han ido a parar a los bolsillos de algunos pocos bandidos, policías y civiles. Descontamos que esta denuncia será dada a conocer en todos los medios. Se trata, reitero, de un hecho gravísimo desde el punto de vista institucional. Creemos que leyendo con atención la denuncia -que llevó muchos meses de arduo y responsable trabajo- podrá entenderse el mecanismo de saqueo, los personajes involucrados y la gravedad institucional del caso”, señaló y agregó: “Entendemos y estamos persuadidos que el gobernador Frigerio deberá tomar inmediatamente cartas en el asunto, haciendo honor a su remanida frase de que ‘este será el mejor y más honesto gobierno de la historia de Entre Ríos’”.

El jefe de Policía, Claudio González, evitó dar declaraciones. “Vamos a esperar que se expida la Justicia”, sostuvo.

El caso quedó en manos del fiscal Gonzalo Badano.