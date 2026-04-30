Básquet: La Unión de Colón iniciará una dura llave ante Santa Paula de Gálvez

La Unión de Colón recibirá a Santa Paula de Gálvez, en el primer choque de la llave de cuartos de final de la Liga Argentina de Básquetbol. El cotehjo se jugará desde las 21. En el Estadio Carlos Delasoie y contará con el arbitraje de la terna conformada por Roberto Smith, Fabio Alaníz y Alejandro Costa.

El elenco entrerriano finalizó la fase regular con registro de 21-11, en el cuarto puesto de la Conferencia Sur, pero ante la derrota de los dos primeros, se aseguró la localía en esta instancia. El equipo de la ciudad de Colón viene de ganar una serie durísima y pareja ante Pico FC por 3-2, donde se impuso en sus tres compromisos en su casa, el último fue el pasado domingo.

Por su parte, Santa Paula de Gálvez está atravesando una temporada brillante tras el ascenso desde La Liga Federal. Fue quinto de la Conferencia Norte con balance de 19-13, barrió 3-0 a Independiente BBC en la Reclasificación y superó a Sporitvo Suardi en octavos por 3-1 con un rendimiento colectivo superlativo.