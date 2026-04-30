Trabajadores de los hospitales y centro de salud de Paraná reclamaron un 30% de aumento salarial

Trabajadores del Hospital San Martín de Paraná protestaron y exigieron aumento salarial del 30% en una jornada de reclamo que incluyó una movilización por calles en los alrededores del nosocomio durante la mañana de este jueves.

Entre los principales pedidos a las autoridades provinciales, solicitaron una recomposición salarial del 30% sobre el sueldo básico para todos los escalafones.

“El básico de Enfermería no llega a 300.000 mes y si bien se eleva el monto por otros códigos, nuestro salario sigue por debajo de la línea de pobreza y esto es indignante”, explicó a Elonce una de las enfermeras en protesta. Y agregó: “Necesitamos que nos cuiden y apelamos a la solidaridad de la gente para que entienda nuestro reclamo porque el personal de salud pública también merece ser cuidado”.

También reclamaron la actualización del denominado Código 201, correspondiente a la actividad crítica, con el objetivo de que se ajuste de manera proporcional al salario básico. Además, exigieron el blanqueo de todos los incrementos salariales, rechazando pagos no remunerativos o en cuotas.

“Buscamos visibilizar las condiciones en las que trabajamos en el sector de salud y solicitamos un aumento salarial, el pago de la prolongación de jornada -ya que hay compañeros que llevan un año esperando- y el pase a planta permanente para quienes, incluso después de 15 años, continúan como suplentes. Además, rechazamos la incorporación de sumas no remunerativas ni bonificables al salario”, comunicó a Elonce una de las enfermeras Patricia Aguirre.

Los trabajadores de salud pública pidieron el cese de la obligatoriedad de realizar 20 guardias mensuales y que se respete el límite de 160 horas de trabajo.

En el mismo documento, reclamaron el reconocimiento de feriados nacionales y provinciales como días de descanso o su pago al 100%, conforme a la normativa vigente. Otro de los puntos planteados fue el pago inmediato de horas adeudadas por prolongación de jornada.

Asimismo, solicitaron el nombramiento de nuevo personal para cubrir vacantes estructurales, con el fin de evitar sobrecarga laboral en los equipos actuales.

Los manifestantes también pidieron la modificación de la ley de enfermería vigente.

“Los aumentos fueron en negro y eso es inconstitucional”, completó Alejandro, referente del Sindicato de Empleados de la Administración Pública de Entre Ríos (SEDAPPER) en el hospital.

“Esta iniciativa nació en el área de Enfermería pero el malestar es de todos los trabajadores de la salud pública y por eso nos manifestamos; cada vez nos exigen más cuidado humanizado, y nadie se humaniza con nosotros”, sostuvo Yanina Cotadini, enfermera del área de Terapia Intensiva del San Martín. La trabajadora también cuestionó que los aumentos salariales propuestos son “indignos”. “En diciembre cancelaron las paritarias siendo que nosotros vivimos de nuestros salarios”, reafirmó al sentenciar: “A nadie le importa nuestra sobrecarga de trabajo y se burlan de nosotros”.

Advirtieron que, en caso de no obtener respuestas favorables, avanzarán con posibles reclamos judiciales y una movilización a Casa de Gobierno prevista para el miércoles 6 de mayo.