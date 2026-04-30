Informe especial: Escuelas de jóvenes y adultos, donde se aprende a sobrevivir

La crisis económica afecta desde todos los ángulos a los estudiantes que intentan terminar su escolaridad y las escuelas se vuelven “un lugar de paz” donde encontrar contención y una mínima comida para "ir tirando". El programa Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral), mostró testimonios de la lucha diaria de docentes y alumnos para sobrevivir.

La provincia tiene 287 instituciones de jóvenes y adultos: 89 escuelas secundarias con 5 anexos; 45 escuelas primarias con 37 anexos y 98 centros educativos con 13 anexos.

Todas ellas en una modalidad que ha sido históricamente relegada y que hoy se han vuelto fundamentales, no sólo por la oportunidad de terminar los estudios y por lo que se puede aprender, sino porque son el lugar donde se puede comer y sentirse contenido.

En los últimos años la realidad económica viene haciendo estragos en las familias producto de la falta de trabajo, los salarios que no alcanzan para la subsistencia diaria y como consecuencia se observa un profundo deterioro del entramado social.

En ese contexto, las escuelas reciben a jóvenes y adultos atravesados por la miseria, el empleo informal, la falta de un plato de comida todos los días, y la necesidad de sobrevivir. Y los docentes lidian con historias de vida como las de alumnos que intercambian la ropa con sus hermanos para poder ir a la escuela, o jóvenes que se desmayan en plena clase porque hace días que no comen bien. Y también escuelas que hace 10 años esperan la habilitación para que el comedor pueda funcionar como tal y mientras tanto la pilotean con ayuda de la comunidad para brindar un alimento, aunque sea mínimo.

Las escuelas primarias de jóvenes y adultos de Entre Ríos aglutinan a adolescentes desde los 14 años. Se crearon para chicos que estaban con sobre edad para la escuela común y aun no tenían la edad para una escuela de adultos nocturna.

El programa Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral) mostró testimonios de docentes y directivos que cuentan con qué realidad se encuentran a diario y cómo sus alumnos llegan atravesados por la vida cotidiana.

Maximiliano Elberg es preceptor y docente de varias secundarias de jóvenes y adultos de Paraná; Karina Roldán es vicerrectora de la ESJA Lomas del Mirador donde concurren 80 estudiantes, casi todos jóvenes, y Fabio Deganutti es profesor de la Escuela Primaria de Jóvenes y Adultos (EPJA) N°144 “Carlos M. Onetti” Anexo Moreno, donde concurren 18 alumnos. La sede central de la escuela está ubicada en la zona del Puente de Avenida de las Américas, que cuenta también con otro anexo en la vecinal Los Pinos en la zona sur de Paraná, con un total de 30 alumnos.

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