Llega a La Vieja Usina un espectáculo a beneficio de Fundneo

El Rotary Club de Paraná Plaza llevará a cabo la presentación de la obra de teatro titulada "Maman Ventadour", del autor Oliver Pascalin, este jueves 30 de abril a las 19:30 en el centro cultural y de convenciones La Vieja Usina. La función tiene como propósito recaudar fondos que serán destinados íntegramente a la Fundación Neonatológica, para el financiamiento de su campaña solidaria de adquisición de equipamiento médico esencial para el área de pediatría.

La pieza dramática se basa en un relato histórico atravesado por las intrigas de poder dentro de la corte francesa del siglo XVIII. La trama gira en torno a la figura de Madame de Ventadour, quien fue una personalidad fundamental en la estructura monárquica de la época al desempeñarse como la encargada de la protección y la formación del entonces delfín, quien más tarde se convertiría en el rey Luis XV.

La obra permite conocer las tensiones políticas de aquel periodo y el rol específico de las mujeres en los estratos más altos de la nobleza europea, sobre los procesos educativos y de cuidado que definieron el futuro de una de las figuras más relevantes de la historia de Francia.

Según explicaron desde Rotary Club de Paraná Plaza, lo recaudado por la venta de las entradas permitirá avanzar en la compra de insumos técnicos que son vitales para la atención de niños en centros de salud de la provincia.

Las entradas tienen un valor de $25.000 y pueden adquirirse comunicándose al número 343 4177137.