“Ustedes son asesinos”, la frase de Milei a la oposición en la exposición de Adorni en el Congreso

Pocos minutos después, instantes antes de las 12.30, el mandatario dejó el Congreso para volver a la Casa Rosada. Ya en su camino a la sede del Gobierno, Milei se volcó, como es habitual, a las redes sociales. En pocos minutos replicó decenas de posteos en X y en instagram, dando cuenta de la exposición del su jefe de Gabinete y de sus cruces con la oposición.

Milei gastó $437 millones en viajes en siete meses y llevó a la esposa de Adorni a Nueva York como “invitada”

No todo fue euforia y celebración para Milei durante la exposición de Adorni antes de las preguntas. Con el correr de los minutos, se multiplicaron las críticas a Adorni desde la oposición. El bloque más vehemente con sus gritos fue el de los diputados del Frente de Izquierda, quienes cuestionaron al Gobierno por sus relaciones con Estados Unidos e Israel.

"Los asesinos son ustedes. Sus ideas mataron a 150 millones de personas", gritó Milei a los diputados de izquierda.

El bloque del FIT, que ingresó al recinto con carteles contra Milei, Karina y Adorni, cuestionó los distintos pasajes del discurso del jefe de Gabinete con críticas a al Gobierno, comenzando con el reclamo por el financiamiento universitario y la dura crítica al apoyo a Estados Unidos e Israel en la guerra contra Irán.

"Los corruptos son ustedes"

Después de la foto con sus ministros en apoyo a Adorni y justo antes de llegar al palco, un grupo de periodistas acreditados en el Congreso le preguntó a Milei por qué defendía al jefe de Gabinete. "¿Adorni es corrupto?", le consultaron a los gritos mientras el mandatario caminaba rápidamente. Indignado por la consulta pero sin detener su marcha, Milei apuntó contra los periodistas: "Los corruptos son ustedes", contestó. Una secuencia parecida se dio cuando Milei dejó el Congreso. Los mismos periodistas lo esperaron cuando bajaba del palco y le consultaron si la exposición de Adorni había sido suficiente para dar cuenta de la gestión y también de las acusaciones en su contra. "Más que suficiente, chorros", contestó a los gritos Milei, sin detener su marcha. "Corrupto", lo cruzó un hombre que estaba cerca de los periodistas, mientras que otro gritó "abran la sala", en referencia a la sala de prensa de la Casa Rosada que el Gobierno cerró. Los gestos de apoyo de Milei a Adorni antes de ir al Congreso La presencia de Milei y la secretaria general de la Presidencia, su hermana Karina, en uno de los palcos del recinto, es el gesto más fuerte de apoyo del jefe del Estado para Adorni, quien estará expuesto a decenas de críticas y cuestionamientos por parte de la oposición. El propio Presidente quedará expuesto a esas críticas en un Congreso que, de todas maneras, estará plagado de militantes libertarios. Milei cerró filas en apoyo a Adorni desde que el jefe de Gabinete está en el centro de la polémica por haber incluido a su esposa en el avión presidencial que fue a Nueva York con el mandatario, después cuando se conoció que viajó de vacaciones a Punta del Este en un avión privado, y mucho más desde que estalló la polémica por las propiedades que compró siendo funcionario y no declaró. Hubo decenas de gestos, desde los habituales en las redes, replicando mensajes contra la oposición y todos los que cuestionaran al funcionario, hasta los abrazos efusivos en actos públicos o reuniones de Gabinete.